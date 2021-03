Nesmíme si pustit do hlavy, že postoupit musíme, říká hradecký útočník Dvořák

„Není příjemné čekat, zda budete moci vůbec hrát, zvláštní doba,“ říká dvaatřicetiletý útočník fotbalového Hradce Králové před sobotním vstupem týmu do jarní části sezony, v níž bude hájit vedení v soutěži a zároveň postavení na jediném postupovém místě.

Právě zvláštnost, s jakou v této sezoně, už druhé, soutěže kvůli koronavirové pandemii probíhají, částečně bere Dvořákovi jeho fotbalový nadhled, který si díky svým zkušenostem do sezony přinesl. A těch není málo. S Hradcem před lety postup do 1. ligy už zažil a po dlouhém působení v tomto klubu, kde fotbalové vyrostl, další poznatky nabral v několika dalších prvoligových.

Co vám zkušenosti před jarním bojem o postup do 1. ligy říkají?

Že s tím, co nás čeká, nikdo zkušenosti nemá. Jdete na testy a máte strach, jestli budete moci hrát nebo jestli vůbec bude hrát vaše mužstvo. Hrozný pocit, to je věc, kterou úplně nemůžete ovlivnit.



Váš tým to postihlo hned na začátku, minimálně v prvním zápase bude chybět trenér a dva zkušení hráči.

To je právě ono. Samozřejmě můžete říct, že to může potkat každého, že to je podobné jako v případě zranění, ale přece jen je to něco nového. Třeba teď dva a půl měsíce dřete a pak se klepete, jestli budete moct hrát. Pak vám vypadnou dva tři důležití hráči a to může hodně věcí ovlivnit. Tak to může být i teď v lize, bude to náročné na psychiku.

Když od toho odhlédnete, co podle vašich zkušeností bude pro tým na jaře důležité?

Připravit se na to, že to nebudeme mít jednoduché. Že nebudeme všechny soupeře drtit tři čtyři nula.

Na co ještě?

Že sice chceme vyhrávat, ale že si nesmíme pustit do hlavy, že postoupit musíme. Tímhle se nestresovat, pak by to všechno bylo ještě těžší.

Musíte se připravit na to, že vás ostatní berou jako favorita a na druhé straně, že by bylo škoda promarnit takovou šanci. Jak berete vaši výchozí pozici?

Jsme první, tak jako dobrou.

Mohla ale být i lepší, poslední tři kola na podzim jste ani jednou nevyhráli.

Lepší být mohla. Pochopitelně člověka napadne, kde jsme mohli být, kdyby to tehdy vyšlo lépe, vždyť my mohli mít náskok třeba i deseti bodů. Nemá cenu ale nad tím teď dumat, naopak v některých zápasech jsme měli i štěstí. Třeba hned v prvním kole nastřelila Vlašim úplně na konci jen tyčku a my díky tomu udrželi vedení 1:0. A přitom my jsme náš gól dali jen chvíli předtím.¨

Hradec v minulých dvou sezonách s postupem neuspěl, i když se dalo postoupit i z třetího místa. Nyní je ve hře jen jedno a vy k tomu zatím máte nejblíž. Není to trochu paradox?

Možná je, ale také trochu pochopitelný. V minulé sezoně do 1. ligy postoupila dvě mužstva Pardubice a Brno a nikdo z ní nesestoupil. Odpadli nám tak soupeři, kteří mají po sestupu velkou snahu se hned vrátit, to letošní druhé lize chybí. Když ta dvě mužstva odečteme, tak je Hradec vlastně tam, kde byl i v minulých sezonách, kdy se k postupu ani k baráži o něj nedostal.

Přesto někteří vážní uchazeči o postup v soutěži vedle vás jsou, hlavně se mluví o Dukle Praha a Viktorii Žižkov, těm však podzim příliš nevyšel a ztrácejí na vás poměrně dost bodů. Co tomu říkáte?

Že uvidíme, co to na jaře udělá, ztrátu mají, ale není nepřekonatelná. My se na tohle nesmíme dívat, pro nás je důležité, aby se nám dařilo vyhrávat. Jak už jsem řekl, vyhrávat chceme a pokud chceme postoupit, tak i musíme.

Co vám před jarem ukázala zimní příprava?

To se projeví až v lize. Pravda je, že v některých věcech se povedla ne úplně. Herně to špatné většinou nebylo, ale výsledky byly někdy horší. A pak tady byly chyby, které by se nám stávat neměly. Ani teď na poháru v Plzni jsme nehráli špatně, ale dva góly jsme dostali po standardních situacích, toho se musíme vyvarovat.

Je před vámi jaro, které vám může přinést návrat nahoru mezi elitu. A bude při tom zase covid, který teď hýbe světem. A vás už na startu postihla nepříjemná skutečnost: trenér a dva hráči začátek nestihnou. Co jste tomu říkali?

Na to se nic moc říct nedá, jen to vzít jako fakt. A doufat, že to nepostihne někoho dalšího. Tahle doba je nevyzpytatelná.

Máte v kabině nějaký interní předpis, jak co nejvíc možné nákaze předcházet?

Vyvěšen přímo ne, ale trenéři a vedení o tom s námi často mluvili, a tak pravidla, jak se dá riziko alespoň omezit, jsou asi každému jasná. A každý rozumný člověk chápe, jak se chovat. Myslím si, že zodpovědnost u nás je. Vždyť pro každého je nepříjemné být pozitivní, a to nejen kvůli případným zdravotním komplikacím, ale i kvůli tomu, že by byl na čas vyřazen z možnosti hrát a trénovat. To jistě nikdo nechce.

Jak jste se vy sám se současným systémem, který je nezbytný, aby se fotbal vůbec mohl hrát, sžil?

Nic jiného nezbývá, testů za sebou mám dost. I když možná méně než někteří ostatní, protože jsem byl pozitivní na podzim a pak jsem na ně chvíli nemusel.