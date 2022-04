Měli jsme se jít přebalit, z Brna jsme byli podělaní, štvalo Drska

Drskův Slovan se ve středu doma uklonil Zbrojovce 0:2, která tímhle rozdílem vedla už po 11 minutách. Třetí porážka i třetí bezgólový zápas v řadě nechávají Varnsdorf sedm bodů za barážovou příčkou.

„Ambice jsou, i výkonnostně na to máme. Škoda té černé série, ale pořád se tam můžeme dostat,“ nic nebalí záložník Matěj Radosta.

Neradostný Drsek však zamračeně nadhodil: „Jestli kluky baráž láká, měli to předvést na hřišti. Kecy nemají cenu. Byl to nejhorší poločas za dobu mého angažmá.“

Štěrba se v 6. minutě prosadil po rohu hlavičkou, pět minut nato po sólu zvýšil Přichystal. A vedoucí celek soutěže dominoval i dál.

„Takhle jsme do utkání vstoupit chtěli, protože poslední tři zápasy jsme začali opačně a museli jsme manko dohánět a skóre otáčet. Teď jsme mohli vést i výrazněji. Přitom ve Varnsdorfu se nám nehraje dobře, jeli jsme sem ne se strachem, ale s respektem,“ řekl brněnský trenér Richard Dostálek při vědomí podzimního vyřazení z poháru právě v Kotlině.

Tehdejší heroický výkon Slovan nezopakoval. „Zbytečný respekt. Napočítal jsem pět šancí Brna do 25. minuty,“ nechápal Drsek, který svým hráčům o přestávce od plic vyčinil: „I rozhodčí říkali, že mě slyšeli. “

Ví, co vězí za špatným obdobím: „Nejsme hladoví po gólech, některé situace přehráváme. Na spodek tabulky nahráno máme, ale my už pomýšleli trošku jinak. Teď musíme zase spadnout z hrušky a začít odznova. Bodů je ve hře hodně, ale když budeme hrát takhle, bude bodů málo.“

Zato Zbrojovku hřeje devítibodový náskok před druhou Vlašimí. „Máme nastavený postupový cíl, ale připouštíme si jen nejbližší utkání na Žižkově. Zápasů ubývá, a pokud bychom si tenhle náskok drželi, bylo by to potěšující. Někde daleko před námi to je, ale půjdeme krok za krokem,“ neslaví Dostálek předčasně. „Naštěstí hráči nemají čas vylézt na hrušku, teď je program náročný. Zarotovali jsme se sestavou, abychom rozložili únavu. Zvlášť po takhle daleké cestě na druhý konec republiky.“

S třemi body však zpáteční cesta bude ubíhat lépe.