Dát gól Slavii? Jako vyhrát Ligu mistrů. A ráno v šest zas do práce do pivovaru

Seděl v kabině, která se tentokrát proměnila v místnost pro tiskovou konferenci. Na stolech bílé ubrusy, štos zápasových zpravodajů, vypulírovaná podlaha. Zvenku doznívaly diskotékové hity. Místní pozvolna balili stánky s občerstvením, z udírny voněly poslední klobásy.

A domácí střelec byl lehce nervózní. Divíte se? Poprvé hrál před takovou návštěvou. 3585 diváků! „Chtěli jsme si zápas užít a nedostat moc gólů, ať je to důstojný, což se snad povedlo. Výsledek není tak hrozný, jsme spokojení,“ vykládal Žitka, odchovanec Jablonce, který vstřelil v loňské sezoně v divizních Velkých Hamrech během 30 zápasů hned 15 gólů.

A tak si vysloužil v létě přestup do třetiligových Benátek. Že potká Slavii? A dokonce jí dá gól? „To by mě fakt nenapadlo. „Náš brankář Keller na mě poslal dobrý balon, povedlo se mi předběhnout Ogbua a zakončit. Euforie. Pocit, jako bych vyhrál Ligu mistrů. Vždyť druhý poločas jsme vlastně 1:0 vyhráli,“ culil se.

Sedmadvacetiletý Žitka je nejrychlejším hráčem Benátek, sedmého týmu ČFL. I trenéra Tomáše Staňka však překvapilo, jak snadno pláchl slávistickému stoperovi. „Dokonce jsem se Jindry Trpišovského ptal: Hele, není Ogbu zraněný? Prý ne, jen už toho měl plný brejle.“

Tomáš Staněk, trenér třetiligových Benátek nad Jizerou.

Naopak Žitka, který nastoupil až v 57. minutě, aby byl fit na klíčový nedělní zápas proti Spartě Kolín, měl sil dost. „Užili jsme si to. Nikdy jsme nehráli před tolika lidmi, atmosféra byla úžasná, přes tři a půl tisíce diváků.“

Kvůli zápasu si vzal dovolenou. V pátek v šest mu však bude opět zvonit budík. Pracuje v pivovaru Svijany v účetním oddělení.

„Když se hoši z Benátek před dvěma týdny dozvěděli, že narazí v domácím poháru právě na Slavii, byli jak na trní. „Měl jsem k dispozici dokonce 22 hráčů, což nebývá zvykem. Každý z kluků chtěl být u toho. Myslím, že se bylo na co dívat. Slavia je top klub v lize i Evropě, ale i my jsme měli dvě gólovky,“ připomněl kouč Staněk.

S Trpišovským se moc dobře zná. Hráli spolu fotbal za Čechii Karlín, kde poté trénovali dorost. Staněk byl jeho asistentem v Xaverově, Kolíně, u mládeže Sparty a Bohemians i v Hradišťku a béčku Viktorie Žižkov.

„Pak se naše cesty rozdělily. Nechtěl jsem trénovat na profi úrovni, ale mít čas i na firmu.“

Nelituje? „Existenčně netrpím, jsem spokojený, mám práci a fotbal. Ale to víte, že mě občas napadne, co by kdyby... Jindra byl pro mě každopádně vždy velkou inspirací. Nadčasový trenér, který dokázal skvěle jednat s hráči a přímo v zápase rozklíčovat různé situace a zareagovat na ně.“



Třeba se ještě někdy ať už jako soupeři nebo kolegové potkají. V letošním Mol Cupu už to však nebude.