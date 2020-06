Po čekání nula. Hradecký brankář Vízek v derby s lídrem zářil

Letos k tomu má po pondělním derby s Pardubicemi nakročeno, byl to v sezoně jeho čtvrtý zápas, v němž chytal. A výborně, gól nepustil a hlavně ve druhém poločase předvedl několik výborných zákroků. „V první půli jsme měli víc šancí my, ve druhém se asi Pardubicím hrálo lépe na branku, kde měli fanoušky,“ komentoval prestižní derby hradecký brankář.

Sám si v něm užil čtvrtou druholigovou zátěž sezony, první od začátku srpna loňského roku, kdy chytal naposledy. Bylo to v třetím kole soutěže, jeho čekání trvalo až do pětadvacátého. „Na to, abych šel zase do branky, jsem se připravoval dlouho,“ přiznal po vydařeném zápase v Pardubicích Vízek.



V minulých sezonách se do hradecké branky dostával přes zkušeného Radima Ottmara spíše v takových vlnách. Nejnadějnější proběhla loni v létě. Nejprve totiž odchytal tři poslední zápasy minulého druholigového ročníku a nedostal v nich ani jeden gól. Zajímavost? Jedna z jeho tří nul přišla loni v květnu v derby v Pardubicích.

Bezchybné výkony Vízkovi přinesly šanci i na začátku aktuální sezony. Jenomže v nich asi trochu doplatil na nevýrazný vstup hradeckého mužstva do soutěže. Ani jednou totiž nevyhrálo. A Vízek? V prvním zápase v Sokolově sice přidal čtvrtou druholigovou nulu za sebou, ale pak dostal dvě branky od pražské Dukly a tři v Líšni a do branky se vrátil Ottmar. Ten do ní Vízka až do pondělí v druholigových zápasech nepustil.

„Věděl jsem to od trenérů asi dva dny dopředu,“ sdělil brankář, jenž v sedmadvaceti letech má dost zkušeností k tomu, aby ani po takové pauze, byť byla opravdu dlouhá, přehnanou nervozitou netrpěl. „To určitě netrpím,“ potvrzuje Vízek.



Vízkovy statistiky ● sezona 2017/2018

Hradec - 3 zápasy ve 2. lize (28. kolo: Vítkovice - HK 1:1, 29. kolo: Hradec - Opava 1:4, 30. kolo: Táborsko - Hradec 0:2) ● sezona 2018/2019

Jihlava - 4 zápasy ve 2. lize

(11. kolo: Jihlava - Chrudim 2:0, 12. kolo: Žižkov - Jihlava 0:1, 13. kolo: Jihlava - Prostějov 1:0, 14. kolo: České Budějovice - Jihlava 2:0). Hradec - 3 zápasy ve 2. lize

(28. kolo: HK - Ústí n. L. 2:0, Pardubice - Hradec 0:0, HK - Táborsko 1:0)

● sezona 2019/2020

Hradec - zatím 4 zápasy ve 2. lize (Sokolov - Hradec 0:0, Hradec - Dukla 0:2, Líšeň - Hradec 3:3) Pozn.: Všechny zmíněné zápasy odchytal Vízek celé.



V prvním poločase by také byla téměř zbytečná, domácí lídr druholigové soutěže sice dvakrát zahrozil, ale střelci ani v jednom případě Vízkovu branku netrefili. Naopak Hradec měl jasnější šance a zvlášť ta Prekopova byla hodně gólová. „Musím brankáře Pardubic za ten zákrok pochválit, jak to vyškrábl, Erikova střela nebyla vůbec špatná,“ stačil si všimnout hradecký brankář.



Po přestávce se karta šancí obrátila a najednou se Vízek měl co ohánět. Na hradeckou branku se valil jeden útok za druhým, navíc je pardubičtí hráči dokázali v několika případech zakončit nebezpečnou střelou. Jako jednu z nejnebezpečnějších si Vízek vybavil tu z počátku druhé půli, při které střídající pardubický Ewerton přihrál pod sebe před branku, kde nečekaně vystřelil Hlavatý. „Měl jsem štěstí, že jsem byl tam, kde jsem byl,“ připustil hradecký brankář.

Derby mělo i přes zavřený sektor pro hradecké fanoušky výbornou atmosféru, stadionek byl dost plný, ve druhém poločase bylo dokonce několikrát slyšet i povzbuzování „Hradec do toho!“ Několik hradeckých příznivců totiž na stadionu bylo, ale s podmínkou, že nedají najevo nic, co by ukazovalo, komu fandí. „Po prvním poločase se nám omlouvali, že nemohou povzbuzovat, ale ve druhém slyšet byli,“ potěšilo Vízka.