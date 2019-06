Pardubičtí fotbalisté zahájili letní přípravu na novou sezonu

Prvního tréninku se na stadionu Pod Vinicí zúčastnilo pětadvacet hráčů včetně čtyř brankářů. Chyběli marodi Fusek a Čmelík, ale také kanonýr Petráň, jenž odešel do Karviné, a Jiří Piroch s Emilem Tischlerem, kteří se vrátili do svých mateřských klubů (Plzeň, resp. Slovácko). Naproti tomu do kádru na zkoušku přibyli čtyři noví fotbalisté. Jsou jimi záložníci Lukáš Pfeifer, Michal Hlavatý a útočník Lukáš Pihrt (všichni Plzeň) a záložník Michal Kohút (Slovácko).

„Lví podíl na jejich výběru má (trenér brankářů) Martin Shejbal, který může hráče sledovat ze své pozice u reprezentačního týmu. Konzultoval to se mnou a klíčová je pro nás otázka hráčova charakteru, v tomto směru mu naprosto věřím. Jak jsou na tom herně, to uvidíme,“ sdělil trenér Krejčí klubovému webu.

Kádr rozhodně není konečný. „Víme, kde nás tlačí bota, a na to se musíme zaměřit,“ narážel Krejčí na ztrátu Petráně. „Potřebujeme koncového hráče, musí to být čistokrevný útočník. Pokusíme se to místo zaplnit z vlastních zdrojů. Když to nepůjde, budeme muset někoho získat,“ doplnil trenér.