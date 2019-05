Snad nám to se Znojmem sedne jako na podzim, doufá pardubický Sokol

Opakují se navíc identické výsledky: výhra 2:1 (Pod Vinicí se Žižkovem a s Prostějovem) a porážka 1:3 (v Brně a teď v pondělí v Ústí nad Labem). Povzbudivá zpráva z tohoto úhlu pohledu je, že v sobotu od 10.15 se Východočeši v klání se Znojmem ukážou opět před svými fanoušky.

„Na podzim jsme ve Znojmě uhráli výborný výsledek a doufám, že nám to proti němu sedne i v sobotu,“ věří pardubický záložník Pavel Sokol. „Uděláme vše pro bodový zisk; určitě chceme vyhrát, byť víme, že to bude těžký zápas,“ pokračuje.

Je bez debat, že Jihomoravané na říjnovou vzájemnou konfrontaci nevzpomínají v dobrém. Na vlastním trávníku totiž od Pardubic schytali krutý debakl 0:4! Právě středopolař Sokol se na této destrukci podílel jedním gólem.

„Přidat další by bylo fajn, ale důležitá je výhra, ne kdo z nás se trefí,“ glosuje Sokol, který navíc netuší, zda vůbec zasáhne do hry. Ale minimálně jako náhradníkovi by se mu to povést mohlo.

Buď jak buď, nejbližší soupeř pro něho není žádnou neznámou.

„Z nebezpečných hráčů je třeba počítat s útočníkem Kubou Teplým, brankář Buček patří k těm zkušenějším,“ upozorňuje. „Jinak doufám, že nás nikdo další zlobit nebude.“

Čtrnácté Znojmo do této chvíle nasbíralo 24 bodů, tedy o 13 méně než sedmé Pardubice. Ale třináctá Chrudim, jejímž je Sokol odchovancem, má na mužstvo z města okurek v boji o záchranu náskok jediného bodu. „Vím, že bychom Chrudimi výhrou mohli pomoci, ale přemýšlet o tom nebudu. Soustředím se na to, aby byly úspěšné Pardubice, jako vždy,“ říká k tomu Sokol.