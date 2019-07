Dobře rozjetý zápas. Ale pak to bylo v Pardubicích ještě drama

Vedli 2:0 a spěli k pohodové výhře. Ovšem poslední čtvrthodina utkání se žižkovskou Viktorií druholigové pardubické fotbalisty i jejich fanoušky Pod Vinicí, možná trochu utlumené navrátivším se vedrem, náležitě probrala.

Hosté díky parádní trefě Březiny z přímého kopu do růžku snížili a hnali se za vyrovnáním, jež jim bylo rozhodčím Ardeleanu upřeno jen vinou ruky útočícího Egidia ve vápně při zpracování míče. Východočeši tak tříbodový výsledek horko těžko uhájili.

„Důležité vítězství, po přestávce rozhodně ubojované,“ přiznal trenér pardubického FK Jiří Krejčí. „Po gólu na 2:1 jsme se dostali pod tlak, ale až na jednu výjimku jsme Žižkov nepustili do nějaké vyložené příležitosti. Představoval bych si, abychom závěr dohráli taktičtěji, to se nepovedlo,“ pokračoval.

„Neodehráli jsme špatné utkání, měli jsme myslím i smůlu. V prvním poločase tam byl výborný zákrok domácího gólmana, kdy to šlo do šibenice, on to vytáhl a spadlo to na tyč,“ připomněl žižkovský kouč Zdeněk Hašek pohotový zásah pardubického Letáčka proti Řezáčovi krátce před přestávkou.

Byl to přitom právě brankář domácích, kdo hned ve 12. minutě předvedl kiks v rozehrávce, po němž se míč od forčekujícího Guttinera odrazil jen asi dvacet centimetrů vedle levé tyče...

Když se však vezme v potaz celý duel, výhra Pardubic je zasloužená, opravdu velkých šancí měly o něco víc. Mužík z brejku mířil jen do nohy gólmana Pražanů Švengera; zhruba po třetině hry pak přišel jeden ze zásadních okamžiků, když se ranou pod zdí z trestného kopu prosadil krajní bek Čelůstka.

Radost z gólu však měla i stinnou stránku; zatímco většina pardubických borců slavila, pár metrů od nich se za lajnou svíjel na nosítkách s poraněným kolenem útočník Huf, ošklivě faulovaný Gilem při střele. Podle všeho si teď hráč, jejž trenéři chválili za povedenou přípravu, delší čas nezahraje.

Jeho náhradník Zifčák, jedna z letních posil, se uvedl střelou z halfvoleje do soupeřova obránce, neuspěl ani Černý se svou hlavičkou. Pumelici viktoriána Březiny z „přímáku“ poté vyboxoval Letáček a pak už Pardubičtí odskočili na dva góly, když si po centru Hlavatého z další standardky dal Gil vlastence.

Po bravurním reflexu Letáčka, který ocenil trenér Hašek, se ve druhé půli za domácí ze vzduchu v nadějných pozicích neprosadili ani znovu Zifčák nebo Toml a střídající Žižkovan Petrlák cílil o kus vedle.