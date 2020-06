Pardubice se chystají na Jihlavu. S naší hrou máme na to zvítězit, říká Solil

„O víkendu jsme si soupeře rozebírali, snaží se držet podobného stylu jako na podzim. My hlavně musíme hrát náš fotbal, pak máme na to zvítězit,“ nepochybuje pardubický záložník Tomáš Solil.



Jihlava je jedním z aspirantů na baráž, na šesté příčce sice ztrácí na třetí Duklu sedm bodů, v předposledním utkání však porazila venku Sokolov 3:1 a v posledním smetla doma Vyšehrad 4:0. A pokud se bude soupeř z Vysočiny skutečně prezentovat jako v podzimní části soutěže, měly by se Pardubice mít na pozoru. Po čtyřiceti minutách říjnového zápasu totiž Jihlava nad Východočechy vedla 3:0, přičemž dva góly hostů ve druhém poločase nemohly jejímu vítězství zabránit.

„K tomu utkání jsme se ale s klukama už nevraceli, myslíme jen na to následující. Víme, že si chceme dojít pro vítězství,“ vyhlašuje Solil, jenž v prvním vzájemném utkání absentoval kvůli zranění.



Stejně tak chyběl i ve třech jarních utkáních, nezahrál si proti Vlašimi, Vítkovicím a Dukle Praha.

„Je pravda, že jsem měl potíže s ramenem, ale každým dnem se to zlepšuje. Už je to téměř vyléčené a nijak mě to nelimituje,“ těší Solila.

Dokládá to i fakt, že mladý pardubický odchovanec naplno odehrál poslední tři duely včetně bezbrankového derby s Hradcem Králové hraného přesně před týdnem.

„Je škoda, že nám to tam ve druhém poločase nespadlo a nezvítězili jsme, ale utkání jsou teď v rychlém sledu. Koukáme už jen dopředu,“ opakuje Solil.

Jak již bylo zmíněno, dvacetiletý středopolař prozatím ve své profesionální kariéře nepůsobil nikde jinde než v Pardubicích. Je jedním z těch, kteří dokazují, že odchovanci mají v prvním týmu místo, Solil si o něj řekl dobrými výkony nejen v „béčku“. „Ani jsem nepřemýšlel nad tím, že najednou hraju za áčko, ale co víc bych si mohl přát než tuhle situaci? Krásný pocit, jsem za něj rád. Snažím se ale fungovat pořád stejně, nepřipouštím si to.“