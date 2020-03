Vítězná vlna fotbalových Pardubic pokračuje. Vlašim sestřelil Zifčák

„Původně jsem to chtěl zakončit okamžitě, ale viděl jsem, že brankář se proti mně rozběhl, tak jsem šel do kličky a padlo to tam,“ popisoval svůj moment Zifčák.

Východočeši tak stále vládnou druhé lize. Vlašim na jejím hřišti přehráli po sedmi a půl letech.

„Bylo to hodně o soubojích. Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože první kola jsou vždycky těžká,“ řekl Zifčák.

Dvacet minut po jeho zásahu však mohlo být vyrovnáno. Nový gólman FK Pardubice Marek Boháč neměl šanci dosáhnout na hlavičku Ladislava Jandy, ale míč nakonec letěl těsně nad.

A ve druhém poločase Vlašim zatlačila ještě víc.

Domácí Oskar Fotr pálil hned po startu druhé půle těsně nad, Jiří Januška stejně tak... Boháč si pak připsal ještě několik zákroků. Za Pardubice pouze nadvakrát spálil velkou šanci Michal Hlavatý a v samostatném úniku neuspěl Martin Šplíchal.

„To mohlo vyjít, ‚Šplíchy‘ je pro tyto situace kvalitní hráč. Občas se prostě stane, že nedáte gól, nevadí, hlavně, že jsme vyhráli,“ podržel parťáka Zifčák.

Pardubice teď čekají dva domácí zápasy v řadě. Nejprve 14. března s Prostějovem a o týden později s Ústím. Oba začínají v 10.15.

„Úspěch ve Vlašimi je motivací. Budeme se snažit znovu vyhrát,“ slíbil Zifčák.