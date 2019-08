Pardubický lídr dal Vítkovicím tři góly: Kvalitní, bojovný výkon

„K utkání jsme se snažili přistoupit co nejzodpovědněji. Chtěli jsme navázat na předešlý vynikající zápas z domácího prostředí, odvézt si tři body a zůstat na prvním místě, což se nám podařilo,“ kvitoval po utkání jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný.

Východočechy rozradostnil už v 7. minutě záložník Solil, který byl gólovou střelou odměněn za důsledné napadání. Vítkovický Zorvan posléze vyrovnal, ovšem úspěšná penalta pardubického kapitána Jeřábka (prosadil se takto ve druhém zápase v řadě) a trefa Čelůstky chvíli poté duel definitivně strhly na stranu hostí.

„Kluci podali velice kvalitní výkon, bojovný, hlavně v úvodní půli,“ poznamenal trenér Novotný. „V 21. minutě nám sice zatrnulo, když domácí utěšenou střelou srovnali na 1:1, ale do přestávky se nám opět povedlo vést. A to jsme v druhém poločase, který už nenabídl nějakou extra příležitost ani na jedné straně, dokázali takticky udržet. Jsme za to vděční,“ dodal.