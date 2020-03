Ovoce, zelenina, myslet pozitivně. Pardubičtí fotbalisté už trénují sami

„Vláda apelovala na to, ať jsou lidi zodpovědní. Chceme jít příkladem, nehodláme zbytečně riskovat zdraví hráčů. Rozhodli jsme se, že minimálně do pondělí (23. března) budou mít hráči individuální plány a nebudeme trénovat dohromady,“ uvedl pro klubový web FK Pardubice jeho kouč Jiří Krejčí.

Klubová akademie k něčemu podobnému u mládeže sáhla už dříve, má přerušenou činnost. Pokud jde o Krejčího druholigové „áčko“, plány pomáhal sestavit kondiční trenér Tomáš Prorok.

„Domluvili jsme se na dvou variantách. V případě, že by byla vyhlášena celková karanténa a nastal by zákaz vycházení, kluci by měli cvičení doma. Pokud bude pokračovat současný stav, mají se chodit proběhnout ven, pokud možno bez kontaktu s dalšími lidmi. Důležité je taky pozitivně myslet, a neřešit, co bude, nebo nebude,“ prohlásil Prorok.

Stravovací návyky má tým zažité z normálního provozu, přesto bývalý pardubický stoper zdůraznil:

„Kluci by měli konzumovat ovoce a zeleninu - snažit se posilovat imunitu přirozeným způsobem.“