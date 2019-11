Náš úkol je Sokolov odrazit, plánují si ve fotbalové Chrudimi

Východočeši mají možnost posunout se z nynějších 15 na 18 bodů a vedle toho západočeský celek zase o něco víc odpárat na posledním 16. místě tabulky druhé ligy (jednom ze dvou sestupových). Chrudim je průběžně 11.

„Uvědomujeme si důležitost utkání, ale jak jsem už několikrát předeslal, neupínáme se na konkrétní zápasy, ale na hlavní cíl, kterým je záchrana. Je jedno, s kým body uděláme,“ nechtěl trenér MFK Jaroslav Veselý vystavovat svoje hráče přehnanému tlaku.

Přesto - Chrudim sice už na svém stadionu dokázala porazit Třinec, Vyšehrad, ba dokonce pražskou Duklu, ale jestli je třeba, aby některý ze soupeřů odjížděl zpod Vodojemu s prázdnou, pak je to Sokolov.

„Když ho porazíme, mělo by nám to dost pomoct, můžeme mít výbornou výchozí pozici do jara,“ připustil kouč Veselý. „Ale je mi jasné, že soupeř nemá tak špatné mužstvo, aby byl tam, kde je. Pro něj je utkání v Chrudimi jedna z posledních šancí, jak se přitáhnout; je na nás, abychom tenhle útok odrazili,“ doplnil.

Pro vyhlídky Chrudimi bude klíčové, jak se parta kolem kapitána Kesnera sebrala z nedávného debaklu v Pardubicích. Rival je v derby, stejně jako v loňské sezoně, vypráskal 4:0. Auuu, tohle zaštípalo zatraceně nepříjemně...

„První den po zápase nebyl nic moc,“ poznamenal trenér Veselý. „Pardubické utkání jsme si rozebrali, ale já ani hráči jsme se v tom nechtěli nějak babrat. Uznali jsme, že soupeř vyhrál zaslouženě, a při vší úctě je to jiný ‚level‘ než Sokolov,“ pokračoval kouč MFK s tím, že by si v nejbližším utkání přál úspěch už jen s ohledem na chrudimské diváky, jichž na zápasy chodí slušná řádka.

Podle Veselého se Baník, stejně jako jeho vlastní ansámbl, velice trápí se zakončením ze hry; když už, tak si pomůže spíš standardními situacemi. Naposledy Sokolov doma remizoval 2:2 s Třincem.

„Pod novým trenérem (David Vaněček) se Sokolovští soustředí více na defenzivu, chtějí vyrážet z obrany do brejků. Jestli se zakopou, nebude to pěkné utkání, ale spíš o vůli a o bojovnosti... Budeme muset být trpěliví,“ nabádal Veselý.