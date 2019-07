Konec si musíme líp pohlídat, upozorňuje Čelůstka pro příště

„Rozhodoval jsem se, jestli mířit na stranu brankáře, nebo ne. Přes zeď jsem kopat nechtěl, protože to bylo fakt blízko. Uvažoval jsem, že bych střílel po zemi na hráče a mohlo se to ztečovat... Vyšlo to skvěle, až takhle jsem to nezamýšlel. Jsem za to hrozně rád,“ řekl čerstvě 28letý fotbalista, který později ještě vybídl k (neúspěšným) hlavičkám Černého se Zifčákem.

Až zhruba do 60. minuty měli podle Čelůstky Východočeši zápas s Viktorkou ve své moci.

„Ale potom jsme z toho úplně vypadli a Žižkov toho využil gólem,“ konstatoval obránce. „Na konci jsme se ještě strachovali o výsledek, byl tam neuznaný gól soupeře po ruce útočníka. Musíme si dávat pozor a dohrávat utkání až do konce. Vím, že zápasy mají dobré a špatné pasáže, které se střídají, ale závěry si musíme líp pohlídat a odehrát to zkušeněji,“ zdůraznil.

Proto by si taky v pátek, kdy Pardubice zajíždějí na stadion brněnské Zbrojovky (výkop v 19 hodin), chtěl do zápasu přenést jen vydařenou úvodní půli.

„Když budeme hrát s takovým nasazením a srdíčkem, bojovností a zodpovědností, budeme v Brně bodovat. Tomu věřím,“ mínil.