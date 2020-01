První trénink Pardubic? Bez Kohúta, ale s náhradou

„Od 23. prosince měli kluci individuální plány, věříme, že všechno splnili a hodnoty budou dobré a na přípravu budou rozdýchaní. Na mě už ta pauza byla dlouhá, na čtvrtek jsem se těšil,“ říká Krejčí.

Jaký je váš nejbližší program?

Dnes to byl takový seznamovací trénink, o víkendu máme ještě volno a v pondělí odjíždíme do Prahy na testy. Pak už přijdou dvoufázové tréninky a zápasy. Sice nebudeme hrát Tipsport ligu, ale budeme mít duely s kvalitními soupeři. Mohli jsme si to alespoň udělat podle sebe, plánujeme také tradiční soustředění, po kterém jsou hráči hodně unavení, takže jsme tam nechtěli nic hrát. Přizpůsobíme si to, není v tom zásadní problém.

V únoru máte mezi osmi přáteláky jedno volné okénko. Znáte už soupeře?

Zatím ne. Bylo domluvené, že bychom mohli hrát s druholigovým německým klubem, ale zůstává to otevřené.

Kdo z podzimního kádru na dnešní sraz nedorazil?

Určitě se neuvidíme s Ladislavem Mužíkem, který odchází na hostování do Chrudimi a s Danielem Kovářem, který se hlásil v Hradci. Nepotkáme se ani s Tomášem Lněničkou, který nastoupil do přípravy v Ústí nad Orlicí, ukončili jsme spolupráci s Korejcem Parkem, protože ten neměl žádný progres, a hostování skončilo také Tomáši Keplovi. A abych nezapomněl, Slovácko si stáhlo do přípravy Michala Kohúta. Uvidíme, jestli se tam prosadí, nebo se ještě v průběhu ledna vrátí.

Zimní přípravná utkání Pardubic 11. ledna UMT Ohrazenice, Pardubice - Živanice 10.15

22. ledna UMT Ohrazenice, Pardubice - Liberec B 11.00

25. ledna UMT Turnov, Liberec B - Pardubice 11.00

1. února UMT Na Stoupách, Jihlava - Pardubice 11.00

8. února UMT Ohrazenice, Pardubice - V. Meziříčí 10.15

15. února UMT Ohrazenice, Pardubice - ??? 10.15

22. února ???, Pardubice - Viktoria Žižkov 10.30

29. února Srbská, Brno, Zbrojovka Brno - Pardubice 14.00

Neměl jste obavu, že si prvoligové kluby sáhnou i pro jiné hráče?

Určitě to bylo ve hře, ale nakonec to tak nedopadlo. Ostatní kluci budou pokračovat u nás, z čehož máme radost. Loňské léto ukázalo, že když začnou v té přípravě tady, tak je to pro obě strany optimální. Na Michala Kohúta však Slovácko zareagovalo a musíme to respektovat.

Mužík a Kovář odcházejí na hostování, počítáte s nimi tedy v budoucnu?

Bude záležet na tom, jak se budou líbit těm klubům, speciálně myslím na Kováře v Hradci. Uvidíme, věděli jsme, že na podzim u nás neměli takové vytížení, ale chtěli jsme jim ho dopřát třeba i jinde. Stále zůstávají našimi hráči.

Která jména naopak do Pardubic přicházejí?

Prozatím jsme přivítali staronovou posilu ze Slovácka Emila Tischlera a ze Sparty k nám míří gólman Jan Čtvrtečka. Do přípravy si bereme také tři talentované dorostence Vojtěcha Sychru, Petra Kurku a Samuela Šimka. Uvidíme, jak to budou zvládat, jestli zůstanou u nás v kádru, nebo se zapojí zpátky do devatenáctky.

Pohyby v kádru Odešli: Ladislav Mužík (Chrudim, hostování), Daniel Kovář (Hradec Králové, hostování), Tomáš Lněnička (Ústí nad Orlicí), Yubyeong Park (neznámo), Tomáš Kepl (konec hostování).

O dalšího brankáře jste hodně stáli. Jak pracné bylo jeho hledání?

Měl to na starosti hlavně Martin Schejbal, ten Čtvrtečku chtěl a jsme rádi, že je tady. Podle referencí je to dobrý brankář s určitými parametry, pomůže nám zvednout konkurenci.

Co návrat Emila Tischlera?

Těší nás to. Uvidíme, jak bude vypadat po tom půlroce ve Slovácku, ale všichni ho známe jako poctivého, pracovitého hráče.

Jaká je situace kolem brankáře Jiřího Letáčka?

Nakonec se ukázalo, že to jeho zranění nebylo tak jednoduché. Trochu se to táhne a Jirka ještě není stoprocentní, i když na sobě tvrdě maká. Nechceme ale nic podcenit, zmiňovaný příchod Honzy Čtvrtečky je podle mě na místě. Individuální plány mají prozatím také Vojtěch Čmelík a Dominik Fusek.