Pardubice budují kádr. Posilou je Piroch, Korejec start jara nestihne

„Kdyby ti dva opravdu neodešli, tak budu spokojený,“ říká trenér FK Pardubice Jiří Krejčí.

Ztrát zatím se svým kolegou Jaroslavem Novotným obecně moc nenapočítali. Východočechy opustili pouze dva, respektive tři hráči. Roman Kašiar, Lukáš Künhel a nově také dvaadvacetiletý zadák Tomáš Hykel, který se však Pod Vinicí příliš mnoho času nestrávil.

„Vyzkoušeli jsme ho v jednom zápase. Ne, že by nás zklamal, ale pokračovat u nás nebude. Moje informace jsou takové, že by se rád vrátil do Frýdku-Místku,“ vysvětluje kouč.

Směrem do kádru naopak Krejčí přivítal pět hráčů. Hned zkraje přípravy do Pardubic přicestovali dva Korejci Sang-Heok Lee a Jubyeong Park, z orlickoústecké Jiskry pak Jan Nikodem a v dalším průběhu Martin Toml.

„Martin je kmenovým hráčem Mladé Boleslavi a bude u nás na jaře působit. Zaujal nás a vše už by mělo být domluvené,“ řekl Krejčí. A nejčerstvějším počinem Východočechů je pak příchod Jiřího Pirocha z Plzně, který se už v minulosti v pardubickém dresu objevil.

„Jirka k nám přišel ve čtvrtek a taktéž se bude na jaře objevovat v našem dresu,“ okomentoval situaci Krejčí.

Co se týká výše zmiňovaných Korejců, tak starší z dvojice Park laboruje s vazy v koleni a začátek ligy nejspíš nestihne.

„Škoda, je to svižný hráč, ale sžití se s ostatními na hřišti je hrozně důležité. Na druhou stranu má ty vazy jen natržené a nemusel by ani na operaci, uvidíme. Bude však mimo minimálně čtyři až šest týdnů,“ počítá Krejčí.

Necelý měsíc před stratem ligy je ale spokojený. „Až na nějaké detaily jo. A nejideálnější to bude, když ještě přivedeme hráče, co bude schopný hrát pravého obránce i záložníka.“