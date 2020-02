Pardubický trenér Krejčí: Jsem rád, že se nám povedl obrat

Fotbal

Zvětšit fotografii Trenér Pardubic Jiří Krejčí | foto: Michal Klíma, MAFRA

dnes 10:36

Kdo by pohrdl šancí vyzkoušet svoje hráče v zápasové přípravě hned dvakrát během jediného víkendu? Trenéři pardubických fotbalistů rozhodně ne - měli tak prostor poslat do hry sestavu jak bez stabilních členů zálohy Jeřábka se Solilem (v prvním jarním druholigovém kole budu vinou karet chybět), tak s nimi, aby i oni dva se zbývajícími hráči kádru „áčka“ dostali do nohou další utkání.

První „grupa“ v sobotu v Rybitví díky gólům Hlavatého z penalty a střídajícího Šplíchala proti dobře hrající žižkovské Viktorce obracela z 0:1 na vítězných 2:1. „Celkově to bylo vyrovnané. V přípravě jsme ještě nebyli v situaci, kdy bychom prohrávali, museli jsme s tím něco udělat. Jsem rád, že se to povedlo,“ řekl jeden z pardubických trenérů Jiří Krejčí. V neděli pak Jeřábek a spol. na témže hřišti porazili 1:0 rezervu plzeňské Viktorie, prosadil se Korejec Lee. „Duel byl sice ovlivněný terénem a počasím, ale podali jsme dobrý výkon,“ cenil si Jaroslav Novotný, Krejčího kolega.