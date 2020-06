Máme to stále ve svých rukou, burcuje trenér pardubických fotbalistů

„Vývoj bude takový, že před Brnem budeme mít náskok čtyři body,“ odpověděl Krejčí. A pokračoval: „Musíme hráče pozvednout, že to máme pořád ve svých rukou. Rozumím, že by někdo chtěl mít náskok dvacet bodů, to my taky... To nemáme, ale před takovým obrovským favoritem, jako je Brno, máme pořád čtyři body náskok.“

Je pravda, že Krejčího Pardubice zatím rozhodně nemusejí nějak panikařit. Ve zbývajících pěti kolech si stále mohou dovolit jednou prohrát, a i kdyby Zbrojovka jenom vítězila, stejně skončí až za nimi. Další soupeři už pardubický tým prakticky nemusejí zajímat - třetí žižkovská Viktorka má momentálně ztrátu již 13 bodů a ze zbytku soutěže jich může vydolovat jen 15.



Hradec Pardubice doma Pod Vinicí určitě porazit mohly. Po slabším výkonu v úvodní půli za to po přestávce vzaly, rivala dokázaly dostat pod tlak a vypracovaly i několik gólovek.

„V prvním poločase jsme nehráli to, co jsme chtěli, soupeř na nás byl dobře přichystaný a (brankář) Marek Boháč nás podržel při dvou šancích. My měli jednu, Čelůstkovu,“ poznamenal trenér Krejčí. „Změnami ve druhém poločase pak naše hra gradovala. Tam to bylo podle představ - chyběla tomu jen proměněná šance,“ doplnil kouč.

Zdenko Frťala, trenér hostujících Votroků, v rozhovoru pro klubový web FC Hradec Králové mínil, že výsledná remíza je pro oba celky spravedlivá. „Z naší strany byla kvalitní hlavně první půle, kdy jsme domácí překvapili rozestavením i samotnou hrou. Škoda, že jsme gólové situace nedotáhli do konce,“ mrzelo Frťalu. „Ve druhé půli jsme ztratili pár míčů v přechodové fázi a domácí nám pak hrozili do otevřené obrany,“ dodal šéf hradecké lavičky.



Votrokům by se v derby bývala hodně hodila výhra, ale stále mohou reálně pomýšlet na barážovou třetí příčku. Za Žižkovem aktuálně zaostávají jen o tři body.