Očekávání je realitou. Tahoun Petráň míří z Pardubic do Karviné

Hrotový útočník se narodil 26. června 1992. S fotbalem začínal v Chrudimi, odkud ve 14 letech přestoupil do FK Pardubice. V roce 2010 ještě jako dorostenec odešel do Českých Budějovic a na jihu Čech hrál za strakonickou farmu. Na osm minut si také vyzkoušel prvoligový trávník, nicméně v létě 2014 zamířil zpět do Pardubic na hostování, které se později proměnilo v přestup. Petráň nakonec na východě Čech strávil 5 let a odehrál během nich 120 druholigových utkání, ve kterých se postaral o 40 gólů. V minulé sezoně byl i přes zlomeninu malíčku s jedenácti zásahy nejlepším střelcem svého týmu. „Ztráta Michala je pro nás citelná. Bude obtížné takového hráče nahradit,“ řekl trenér FK Pardubice Jiří Krejčí.