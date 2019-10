Pardubický kouč Krejčí: I Hradci se daří. Ale obavy z něj nemáme

Jaká může být lepší pozvánka na prestižní derby, než že se potkají mužstva z vršku druholigové tabulky ve skvělé formě? První Pardubice zvítězily už šestkrát v řadě a celkově v deseti kolech ještě ani jednou neprohrály; čtvrtý Hradec se pro změnu před porážkou 1:2 v Brně těšil ze čtyř triumfů za sebou.

„Té jejich prohře nějaký velký význam nepřikládám, jen je pro Hradec horší, že o body přišel gólem těsně před koncem. Ale jinak má taky dobrou sérii a hlavně ji má dobrou s námi,“ upozornil trenér pardubického FK Jiří Krejčí.

Hradec skutečně v derby zatím vládne - od sezony 2013-14 má s rivalem bilanci 5-3-0 při souhrnném skóre 13:6. Poslední konfrontace však na hřišti Pod Vinicí letos v květnu vyústila v bezbrankovou remízu a vzhledem k vývoji letošní sezony Pardubice nemají sebemenší důvod klopit předem uši.

„Respekt máme ke každému soupeři, ale obavy určitě ne,“ poznamenal kouč Krejčí. „Pro nás může být trošku výhoda v tom, že tu teď máme spoustu kluků, kteří nejsou zatížení těmi vzájemnými zápasy,“ pokračoval s tím, že by byl rád, kdyby jeho hochy do Hradce přijelo povzbudit co nejvíc fanoušků.

Na posledních výkonech (o minulém víkendu Pardubičtí vyzráli na brněnskou Líšeň, když zvítězili 2:0) si Krejčí u svých hráčů nejvíc cení týmového herního pojetí.

„Ti kluci mají nějaké individuální schopnosti, které dávají ve prospěch mužstva,“ vyzdvihl.

V sestavě hostí by se měl po trestu za karty opět objevit Hlavatý a možná i další záložník Pfeifer, který byl zraněný. Hrát naopak nemůže útočník Miker, jenž přišel do pardubického týmu právě z Hradce.