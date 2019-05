Derby o naději na baráž. Není důvod to zabalit, burcuje trenér Frťala

Půjde o derby, v němž se motivace a následné zaujetí více než předpokládají. Jenomže fotbalisté Hradce Králové dnes budou v Pardubicích možná po očku sledovat i trochu něco jiného.

V souběžně hraném zápase totiž nastoupí v Brně tamní Zbrojovka proti Třinci a jeho výsledek bude Hradecké zajímat téměř stejně jako ten v jejich duelu v Pardubicích.

Důvod je jednoduchý, dvě kola před koncem soutěže na čtvrtém místě ztrácejí právě na Brno, jež je třetí, dva body. Třetí příčka zajišťuje účast v baráži o postup do 1. ligy, čtvrtá nic. „Zbraně neskládáme, je spousta případů, kdy závěr boje o titul nebo o postup některý tým nezvládl. Není nejmenší důvod k tomu, abychom to zabalili a nepoprali se o to,“ řekl před dnešním zápasem trenér Hradce Zdenko Frťala.

Pardubice versus Hradec Zápas předposledního kola Fotbalové národní ligy, dnes v 15 hodin na pardubickém stadionu Pod Vinicí.

Utkají se sedmý tým tabulky (Pardubice, 43 bodů) se čtvrtým (Hradec Králové, 49 bodů).

V podzimním vzájemném zápase byl úspěšnější Hradec, který svého soupeře porazil 4:1, když všechny góly vstřelil v 1. poločase.

Pro Hradec to byla už čtvrtá výhra ve Fotbalové národní lize za sebou, naposledy ztratil body v ligovém zápase s tímto soupeřem před čtyřmi lety, kdy s ním na domácím stadionu remizoval 1:1.

V minulém kole Hradec doma porazil 2:0 Ústí nad Labem, zatímco Pardubice remizovaly 3:3 na hřišti Táborska, ačkoliv tam vedly už 3:0.

Přitom Hradec i při četných bodových ztrátách v jarních zápasech třetí místo držel až do 27. kola, kdy prohrál 0:2 právě v Brně. Nejen mu tím přepustil onu třetí příčku, ale navíc tím svoji ztrátu na něj zvýšil vlastně na tři body. Prohrál s ním totiž i na podzim a horší bilance vzájemných zápasů mu velí - v případě, že chce do baráže - zakončit soutěž s vyšším bodovým ziskem.

Pokud se to nepodaří dnes, kdy se celé kolo hraje ve stejnou hodinu, bude mít ještě jednu – poslední – šanci za týden, kdy na svém hřišti hostí zachraňující se Táborsko, zatímco Zbrojovka vyrazí na hřiště druhé Jihlavy. „Sport je nevyzpytatelný, a dokud není definitivně rozhodnuto, musíme se o to poprat,“ uvedl trenér.

Všechny naděje dohnat bodovou ztrátu na soupeře by ale byly k ničemu, kdyby Hradec sám nebodoval. A všichni v týmu tuší, že dnes v Pardubicích to nebudou mít jednoduché. Nic na tom nemění ani to, že se jim v posledních letech v derby daří, a to i v zápasech na hřišti soupeře.

„Za tu dobu, co je v Pardubicích trenérem pan Krejčí, se ve druhé lize adaptovaly a poslední tři roky se pohybují ve vrchních patrech tabulky,“ je si vědom Frťala. Ostatně také dnešní soupeř jeho týmu byl rovněž dlouho ve hře o barážovou příčku a naději ztratil teprve nedávno.

V Pardubicích uznávají, že Hradec přijede v roli favorita. „Budeme se snažit mu to co nejvíc zkomplikovat. Pochopitelně vnímáme, že si naši příznivci přejí, abychom Hradec konečně porazili, ale soupeř vyhrát chce taky... Věřím, že pro to kluci na hřišti udělají maximum, a uvidíme, jak to dopadne. Je to specifický zápas,“ řekl kouč Pardubic Jiří Krejčí. „Je to souboj o krále východních Čech, vždy hodně sledovaný a vyhrocený,“ přidal se obránce Jan Prosek.

Hradec v minulém kole porazil Ústí nad Labem, do té doby rovněž barážového uchazeče. A to přesto, že mu chybělo sedm hráčů, z nich se dnes mohou vrátit jen Kopečný a Martinec, jimž skončil karetní trest.