Zase normální návštěva. Bylo to fajn, řekl pardubický Šejvl

„Před těmi diváky se mi hrálo jenom dobře. Samozřejmě se jim nelíbilo plno výroků, ofsajdů, faulů písknutých pro nás. Ale to k fotbalu patří. Byl to solidní zápas,“ poznamenal zkušený zadák v rozhovoru pro klubový web FK Pardubice. Ideálně ovšem z pohledu Východočechů neodstartoval.

„Začátek nám úplně nevyšel,“ připustil Šejvl. „Domácí pak měli lehký tlak, ale bez šancí,“ pokračoval.

Pardubice, jasný lídr druhé nejvyšší soutěže, se však brzy osmělily a začaly hrát tak, jak jsou zvyklé.

„Do konce první půle jsme hru měli pod kontrolou a dali jsme gól po standardce,“ připomněl Šejvl hlavičku kapitána Jeřábka.

Brňané na dílčí nepříznivý stav po přestávce reagovali tím, že začali nakopávat míče směrem k pardubické šestnáctce.

„Bylo tam plno ofsajdů a soubojů, přesně to, co jsme čekali,“ konstatoval Šejvl. „Trošku nám chybělo podržet balon vpředu, i tak jsme se však dostávali do nějakých zakončení. Druhý gól jsme ale nepřidali a pak po standardce po odraženém balonu prohráli souboj, proběhli naznačení střely a inkasovali zpoza vápna,“ řekl Šejvl.

První bodovou ztrátu po sedmi jarních výhrách nevnímal tragicky.

„Uvidíme ještě podle zbývajících výsledků kola, ale věřím, že ten bod má velkou cenu,“ prohlásil.

Prestižní duel s Hradcem fotbalisté sehrají až v pondělí od 18 hodin, takže mají dost času zregenerovat. „To je určitě výhoda, každý den je znát. Na derby se těším hodně. Věřím, že už je konečně porazíme, abychom mohli být zase v klidu,“ přál si Šejvl.