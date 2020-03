Hlavatý: Dobrá taktika, Zbrojovka náš nástup asi nečekala

„Bylo to dost těžké utkání. Zbrojovka na nás docela vlétla a hrála náročný běhavý fotbal. Ale poradili jsme si s tím dobře,“ mínil Hlavatý v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.



Hned v závěsu za úspěšnými střelci je další středopolař, Brazilec Ewerton. Ten v Brně otevíral skóre a v přípravě se trefil celkem třikrát. V Pardubicích se zabydlel na levém křídle.

„Mám to tam rád, protože si můžu dát balon na pravou nohu a vystřelit. To mi nejvíc vyhovuje, jsem rád, že jsem týmu pomohl k výhře,“ řekl třiadvacetiletý kanárek. Všechny tři góly padly v Brně až ve druhém poločase. Pardubice šly do vedení hned v jeho první minutě právě zásluhou Ewertona, Hlavatý pak dával až na 2:0 ve třiapadesáté. „Zbrojovka takový nástup asi úplně nečekala. Řekli jsme si v kabině, že na ni musíme vlétnout, dát první gól a pak si na ni můžeme počkat. Dali jsme dokonce dva, takže dobrá taktika,“ usmíval se Hlavatý.

Zadarmo to však Východočeši neměli. Dvacet minut před koncem snížil David Krška a hosté museli bránit.

„Je pravda, že Brno stupňovalo tlak, ale my jsme si jej až na jednu šanci celkem pohlídali,“ uvažoval Hlavatý. „Oba poločasy měly měřítko, na mistrovské duely jsme podle mě připraveni,“ dodal.

Výhra nad Zbrojovkou zpečetila, že Pardubice v zimní pauze neprohrály ani jedno přípravné utkání. V devíti případech pouze jednou remizovaly s ligovým Libercem, zbytek byl vítězný.

Celou přípravu Východočeši absolvovali s velmi širokým kádrem, i do generálky nastoupily v obou poločasech rozdílné jedenáctky.

„Nasadili jsme do hry dvaadvacet hráčů, chtěli jsme jim ukázat, že má každý z nich otevřené dveře. Máme velmi vyrovnaný kádr a jsme rádi, že se nám ho podařilo doplnit tak, že máme zdvojené posty, to bude na jaře strašně důležité,“ těší pardubického trenéra Jaroslava Novotného. První „mistrák“ Pardubice čeká v neděli 8. března od 14.30 ve Vlašimi.