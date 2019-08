Teď předvádíme opravdu dobrý fotbal, říká pardubický stoper Šejvl

„Všichni soupeři se na nás teď budou chtít vytáhnout, to je jasné. Ale doufám, že i tak budeme chtít vyhrát víc než Vítkovice a přivezeme tři body,“ říká 27letý obránce.



Z čeho máte, pokud jde o výkony vašeho mužstva z poslední doby, největší radost?

Asi z toho, že nedostáváme moc gólů. Od začátku soutěže jsme inkasovali jen dva. Na pevné defenzivě to tu každý rok stojí. Teď se přidaly i góly vpředu. Celkově fotbal, který předvádíme, je určitě dobrý.

Nepřekvapilo vás, jak snadno jste si poradili se Sokolovem, který jste „přejeli“ 4:0?

Úplně ne, věděl jsem, že máme formu, a jsem rád, že se to na hřišti ukázalo. Od začátku jsme diktovali tempo a brzy jsme vstřelili branku z penalty; hodně nám pomohl i další gól do kabiny. Pak jsme to současné sebevědomí potvrzovali, hráli jsme opravdu hezký kombinační fotbal.

Z pohledu obrany to byl naprosto pohodový duel, ne?

V prvním poločase byly pasáže, kdy jsme museli do hlubšího bloku, ale Sokolov nás neohrozil, možná jen trochu standardkami. Do ničeho vážnějšího jsme je však nepustili, takže to byl lehčí zápas.

K vidění byly krásné akce, jednu z hrotu zakončoval i váš kolega ze stoperské dvojice Martin Toml. Kdy se něčeho podobného dočkáme od vás?

Já tohle zkouším možná i častěji než Martin, akorát mi to v závěrečné fázi nevyjde. Hlavní ovšem je, že góly dáváme jako tým.

Vybavíte si dobře předchozí utkání ve Vítkovicích z loňského posledního jarního kola, které jste prohráli 0:1?

My jsme tam takových zápasů hráli už víc, dobývali jsme a Vítkovice stály v hlubokém bloku. I tak jsme si dokázali vypracovat šance, ale neproměňovali jsme je. To nás stálo body, nakonec jsme dostali smolný gól... Ale na to se nelze vymlouvat -věřím, že teď už to bude jinak a prosadíme se.

Kdy do Ostravy vyrážíte?

Po dřívějším obědě, kolem dvanácté, takže s žádným velkým předstihem.

Soupeř je na tom v tabulce podobně jako Sokolov, tudíž zřejmě k utkání budete chtít přistoupit stejně zodpovědně.

Každopádně, ve druhé lize není dobré někoho podceňovat. To se nevyplácí. Koukali jsme se na ně, doma jsou Vítkovice silné a ani minule v Brně nebyly o moc horší. Jsou nepříjemné, hrají tvrdě a dost faulují.

Kdo myslíte, že vám bekům bude dělat největší starosti? Filip Zorvan?

Asi jo, v předchozích utkáních hodně doplňoval vysokého útočníka Kovaříka, který není rychlostní typ. Zorvan je pohyblivý, umí projít jeden na jednoho. Ale i jejich levá strana pole se mi líbila.