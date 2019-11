Pardubice si zaslouží důstojný stánek, říká Poborský. Povede se?

„Byl jsem tady už dřív, matně se mi to vybavilo, když jsem sem přišel. Ale ve svých raných letech jsem tu hrál spoustu zápasů. Je to smutný pohled,“ poznamenal k ruinám bývalý slavný reprezentant a nynější vedoucí Úseku fotbalových akademií.

„Stadion je skoro před zbouráním a totální rekonstrukcí, o což se pardubický fotbalový klub snaží. Zdejší kraj by si zasloužil stánek, na kterém se může hrát důstojný fotbal,“ pokračoval Poborský.

Proč ještě by se podle vás mělo stavět?

Podpořilo by se tím i konání lidí z klubu - mládež je tu na velice dobré úrovni. Akademie, jak klubová, tak regionální, jsou jedněmi z nejlepších v republice. Přísun reprezentantů společně se Spartou a Slavií do mládežnických mužstev je na absolutní špičce, stejně jako systém výchovy od přípravky až po první mužstvo a začlenění odchovanců do sestavy. Byla by obrovská škoda, kdyby se pardubický fotbal v tomhle bodě zastavil, protože nemá stadion a kam jít dál. Přál bych si, aby zastupitelé byli „pro“ a zdejší fotbal se mohl dál rozvíjet.

„Projekt nového stadionu se mi líbí. Je to reálné, střízlivé, žádná megastavba.“ Karel Poborský, fotbalový funkcionář

Opravdu se tu s mládeží pracuje tak skvěle?

Pardubice dokážou prodat ven svoje odchovance, což už se klubům dneska pomalu přestává dařit. Nebojí se dát do branky dvacetiletého gólmana v bojích o postup do první ligy. I z toho vidíme, že tu vítězí zdravý rozum a že se to tu dělá dobře. To je cesta, kterou bychom chtěli jít i jako český fotbal. Z posledních statistik vidíme, že Česko je, co se týká zařazení mládežníků do 21 let do sestavy, až na 34. místě v Evropě, což je naprosto alarmující a zarážející. Právě Pardubice nám ukazují, že to jde dělat i jinak.

Na „showcaru“ u hřiště běžela vizualizace projektu nového Letního stadionu. Měl jste možnost se s jeho plány blíže seznámit?

Ano, protože sem jezdíme relativně pravidelně do akademií. Líbí se mi to. Je to reálné, střízlivé, není to žádná megastavba. Je to adekvátní krajskému městu. Důstojný stánek, na který se budou těšit jak diváci, tak určitě i hráči.

Co říkáte na názory, že případný nový stadion bude využívat jen pardubické „áčko“ dospělých?

To je samozřejmě nesmysl a alibismus říkat, že jednou za 14 dní tu bude běhat jedenáct kluků... Pro pardubický fotbal je to nevyhnutelné a zásadní rozhodnutí. Pokud tu nebude stadion, který bude splňovat pravidla a normy FAČR, tak se tu nebude hrát ani druhá liga... Tím nemířím na profesionální hráče, ale na tu spoustu dětí a hromadu trenérů, kteří jsou za nimi.

Pro děti může být velkou motivací zahrát si na takovém stadionu, že?

Je to něco úplně jiného, než když - jak jsme slyšeli - tady hrají holky a bojí se tu sprchovat, že na ně spadne strop... O tom nemá smysl ani mluvit. Úroveň fotbalu a kultura sportovního prostředí s novým stánkem ohromně vzroste.

Výš by se tím patrně posunula i vámi chválená akademie.

Je to tak. Vyrostlo by tu další tréninkové hřiště, je součástí plánovaného areálu. Áčko by bylo víc tady, dorosty by se přestěhovaly na tréninkové plochy Pod Vinicí a regionální akademie zůstala tam, kde je. Podmínky by se všem několikanásobně zlepšily. Z toho by profitoval celý pardubický fotbal a kraj by myslím byl na něj hrdější.