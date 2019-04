Pardubický záložník Fousek: Potřebovali jsme se zvednout. Povedlo se

„Po porážce v Brně (1:3) to bylo hodně psychicky náročné. Potřebovali jsme se znovu zvednout a doma vyhrát. To se povedlo, takže je to dobré,“ uvedl 25letý Fousek po utkání. „Už v prvním poločase jsme byli aktivní, ale měli jsme spíš jen pološance. Ve druhém jsme hráli líp, odvážněji. Víc po stranách, míč lítal do vápna. Jasné tři body pro nás,“ mínil.

Že si v 52. minutě postavil balon na penaltový puntík, byla ojedinělá záležitost. Ve druhé lize Fousek kopal „desítku“ vůbec poprvé.

„My jsme jich letos vůbec moc nekopali,“ poznamenal s tím, že tentokrát nemohlo být o správnosti verdiktu rozhodčího Petříka pochyb. „Byla tam akce od Čeldy (krajního beka Tomáše Čelůstky), Honza Prosek krásně zavíral zadní tyč a byl stažený, za mě jednoznačná penalta. Já si na ni věřil. Kopu ji při tréninku, nebyl důvod k ní pouštět někoho jiného,“ usmál se Fousek.

Při druhé brance podle něho pardubický mančaft ukázal morální sílu, když se okamžitě oklepal z úderu Prostějova po individuální chybě jednoho z vlastních řad.

„Hnedka jsme sami dokázali dát gól a otočili stav v náš prospěch,“ vyzdvihl Fousek.

Na trávníku vydržel do 83. minuty, kdy jej nahradil Korejec Lee. O střídání si přitom Fousek sám řekl.

„Do úterý jsem ležel doma s virózou a ještě ve čtvrtek jsem se necítil po tréninku úplně dobře. Ale den ode dne to bylo lepší a lepší. Už to stačilo skoro na celý zápas,“ uvedl šikovný středopolař.