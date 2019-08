Stoper Pardubic Toml: Užíváme si formu, kterou teď máme

„Byla blízko a já měl velkou radost,“ vysvětloval Toml, který se předtím prosadil i v úterý v poháru ve Vysokém Mýtě (2:0 pro Pardubice). „Vedli jsme už 4:0, tak jsme si tam přišli všichni oddechnout, napít se a zatleskat si, že se to takhle povedlo,“ pokračoval fotbalista.



Nestává se často, aby stoper „vyplaval“ na hrotu útoku a skóroval takhle ze hry. Jak se to celé seběhlo?

Dostal jsem balon tuším od Tomáše Solila, který dobře otočil hru. Přihrávali jsme si pak na lajně a šli do útoku. Já před sebou viděl prostor, kde můžu manipulovat s balonem, navedli jsme ho tam. Se štěstím jsem si ho narazil jak s Rumem (Pavlem Černým), tak i s Tomášem. Ten mi míč skvěle vrátil, stačilo jen trefit bránu.

Troufl jste si na ofenzivní výlet i proto, že jste měli velký náskok?

To ani ne, spíš to bylo dané tím, že se tam hřiště takhle otevřelo. Promítlo se v tom rozhodně i herní sebevědomí, které jsme v poslední době získali.

Co byste jinak řekl o zápase se Sokolovem?

Čekali jsme, že hosté budou hrát z bloku, a chtěli jsme dát co nejdřív gól, což se povedlo. Nastudovali jsme si je, věděli jsme, s čím asi přijedou. Myslím, že jsme jim nedali moc příležitost hrát jejich fotbal, aby nás pozlobili. Za to jsme rádi.

Přišlo mi, že se s penaltou proměněnou vaším kapitánem Jeřábkem již v 9. minutě dostavil uvolněný výkon od všech členů mužstva.

Soupeř nemohl hrát „zanďoura“, už nešlo bránit stav 0:0. Sokolov musel taky něco zkusit. Uklidnilo nás to, věděli jsme, že vedeme, a mohli si dovolit akce, které se povedly - sklepávačky na třetího, průnikovky... Bylo super se na kluky zezadu dívat, jak si to tam ťukají.

Tentokrát jste Sokolovu nastříleli spoustu gólů, přitom loni se vám jejich obranu nepodařilo překonat ani jednou. Tím víc vás ten výsledek musí hřát.

Každá takhle vysoká výhra potěší, ale není to něco, co by nás mělo uspokojit. Spíš naopak. Užíváme si formu, kterou máme, jedeme na vítězné vlně. Chceme ji udržet co nejdéle. První místo je povzbuzení, před sezonou bychom to nečekali.

Máte představu, co vás čeká v pátek od 17 hodin na stadionu předposledních Vítkovic?

Určitě to bude těžké utkání, s tím musíme počítat. Ale víme, jak se Vítkovice doma prezentují, minule jsme tam s nimi hráli poslední zápas sezony. Skončilo to porážkou 0:1, kterou ještě máme v živé paměti. Musíme se proto z jara poučit a na soupeře se dobře připravit.