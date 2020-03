Fotbalisté Pardubic mají do pondělka volno. Pak se uvidí, co bude dál

Brazilec Cadu s Pardubicemi podepsal smlouvu Na soupisce pardubického FK se konečně oficiálně zařadil po bok svého brazilského krajana Ewertona, další zimní posily klubu. Cadu, vlastním jménem Carlos Eduardo Lopes Cruz, uzavřel s Pardubicemi smlouvu do konce června 2021. Dvaadvacetiletý Cadu se Pod Vinicí objevil začátkem února a v přípravných zápasech nastupoval na kraji obrany, ovšem do prvního jarního utkání ve Vlašimi, kde Východočeši zvítězili poměrem 1:0, ještě z administrativních důvodů zasáhnout nemohl. A jeho druholigová premiéra se odkládá i po vyřízení všech nezbytných formalit. Důvod je zřejmý: po vyhlášení nouzového stavu českou vládou Fotbalová asociace až do odvolání přerušila všechny soutěže.