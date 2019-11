Půlmistr? Paráda. Ale Brno je hořký konec, shrnuje pardubický Šejvl

„Brno je hořký konec podzimu, skončila naše dlouhá série. Byl jsem u obou jeho gólů, chyběl krůček, abych to odehrál. Nevyšlo to, z toho jsem smutný. Ale jdeme dál,“ uvedl 27letý obránce, který už léta patří ke stěžejním oporám výběru trenéra Krejčího. „Ovšem půlmistr - to je skvělé, to nikdo nečekal,“ dodal Šejvl.



Pardubice s brněnskou Zbrojovkou dobře odstartovaly, po přesné střele Zifčáka k levé tyči nad ambiciózním protivníkem od 11. minuty vedly 1:0. Pak je však „popravil“ hostující záložník Adam Fousek, jejich bývalý hráč.

Nejprve nacentroval přesný míč z levé strany na hlavu Přichystala, před druhým gólem brněnského forvarda zase vyhrál důležitý souboj.

„My jsme tam šli naplno, nepodcenili jsme to. Ale brněnský útočník byl bohužel trochu rychlejší. Tak to někdy je, reakce jsou v setinách vteřiny, tentokrát to bylo v náš neprospěch,“ konstatoval Šejvl zklamaně.

Sám mohl pár minut před koncem střetnutí srovnat technickou střelou od hranice vápna po rohovém kopu.

„Bylo to těsné. Viděl jsem přesně trajektorii té střely - byla tečovaná a letěla skoro do šibenice. Jen už po tom odrazu neměla takovou rychlost; nedolétlo to tam tak brzy, jak by bylo potřeba, a gólman to vyrazil,“ litoval bek.

Zbrojovka, která po pauze spíš jen hájila výsledek, podle něho byla Pod Vinicí šťastnější.

„Bylo to hodně přerušované, pořád se pískalo, leželo... To nám samozřejmě nevyhovovalo. Náš výkon myslím nebyl vůbec špatný. Zápas dost ovlivnil vítr. Hlavně dlouhé balony, kterých bylo strašně moc. Většinou se odrážely k nim... Ale to k tomu patří. Je škoda si konec podzimu takhle malinko zkazit, “ zopakoval Šejvl.