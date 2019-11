Klukům říkám furt, že někdo to dávat musí, směje se pardubický Jeřábek

„To se mi ještě nestalo, ve druhé lize tedy určitě ne. Však to klukům říkám furt, že někdo to za ně dávat musí,“ vtipkoval Jeřábek.

Každý kouč je jistě rád, když má v týmu nějakého takového svěřence, a ani v tomto případě tomu není jinak.

„U Honzy je to trochu nespecifické, ale jsme za to rádi. Když jsem defenzivního záložníka hrál já, na podzim jsem dal taky třeba čtyři pět gólů, tak proč by je nemohl dávat Honza Jeřábek,“ glosoval to šéf pardubické lavičky Jiří Krejčí.

Co se týká Jeřábkových dvou zásahů v derby, první byl v pětačtyřicáté minutě po dorážce pod břevno na 3:0, druhý si pak rodák z Prachovic nachystal na předposlední minutu z penalty.

Po zápase však už podle něj bylo dávno před jeho góly. „Od první minuty jsme to měli pod kontrolou a nepustili jsme snad Chrudim do jediné šance. O moc lepší už to být asi nemohlo,“ pochvaloval si Jeřábek.

Navíc Pardubičtí těžili z brzkého vedení, již ve čtyřiadvacáté minutě byli vepředu o dvě branky.

„Řekli jsme si, že by bylo nejlepší dát gól hned na začátku a pak už si to hlídat. To se povedlo a záhy přišel další. Chrudim má problém hrát do zavřené obrany, takže nám to vyhovovalo,“ přemítal Jeřábek.