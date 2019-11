Pardubický Hlavatý se ohlíží za derby: Mám zatmění, moc si nepamatuju

„Přesně takhle jsme chtěli začít. Aktivně, dát gól, abychom si pak na soupeře mohli třeba počkat a vyrážet do rychlých brejků. To se povedlo a jsme za to moc rádi,“ pochvaloval si po zápase pardubický záložník Michal Hlavatý.

Ten byl navíc tím, kdo o devět minut později po Černého zásahu ještě navýšil vedení červenobílých na 2:0, když zakončil svižnou akci domácích přesnou střelou k levé tyči.

„Mám trochu zatmění, moc si z té akce nepamatuju. Věděl jsem, že chci do vápna, ale netušil jsem, jestli mám dost velkou rychlost na to, abych tam stihl doběhnout. Naštěstí jo a taky jsem rád, že to nebyl ofsajd,“ ulevilo se jednadvacetiletému středopolaři.

Dá se říct, že od tohoto momentu bylo hotovo. Pardubice vládly, Chrudimi se nedařilo skoro nic. Jedinou vážnější šanci měl záložník Tomáš Dostálek ještě před Hlavatého gólem, jenže přihrávku za obranu prodloužil pouze do náruče pardubického gólmana Nicolase Šmída. „Chtěli jsme dát zapomenout na první poločas v Jihlavě (0:3, celkově 2:3) a naopak se odrazit od toho druhého. Nedopustit už žádné zmatky,“ vysvětloval Hlavatý.

To se Pardubicím povedlo, jako bonus navíc proti Chrudimi našli nového nejlepšího střelce. Jan Jeřábek totiž gólem v pětačtyřicáté a proměněnou penaltou v devětaosmdesáté minutě přidal sezonní trefy číslo šest a sedm a vede v této disciplíně o dvě branky před Michalem Kohútem. Navíc je druhým nejlepším „šutérem“ v celé druhé lize.

Síť může znovu napnout v sobotu, kdy Pardubice hrají od 10.15 v Praze s Vyšehradem.