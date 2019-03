Chrudimský Kopecký: Nehráli jsme přehnaně tvrdě. Druhá liga taková je

Na pozápasovou tiskovku se dobelhal se sebezapřením. Lukáš Kopecký, chrudimský hrdina sobotního druholigového derby s Pardubicemi, si totiž nedlouho po vyrovnání z pokutového kopu na konečných 1:1 ošklivě poranil pravé koleno.

„Šel jsem do souboje na dlouhou nohu, blbě, asi nepřipravený. Slyšel jsem, jak mi tam luplo,“ popisoval. „S kolenem jsem nikdy neměl nic vážného a musím říct, že to byl nepříjemný zvuk. Teď jen doufám, že to nebude tak zlé a že budu co nejdřív zpátky,“ přál si.

Po vyšetření u klubového lékaře Pavla Holeky to naštěstí skutečně vypadá, že by Kopecký nemusel na operaci, které se bezprostředně po utkání obávali jak on, tak i trenér Jirousek.

Koleno se lepší, otok splaskává. Jasno pak bude koncem týdne, kdy hráč podstoupí magnetickou rezonanci; zatím má od doktora nařízený klid.

Jaké podle vás bylo druhé letošní derby?

Takticky hrozně svázané. My na soupeře byli dobře připravení, věděli jsme, co hrají. Oni samozřejmě zase mají přehled o tom, co hrajeme my - týmy se znají. Myslím, že jsme si ten bod nakonec zasloužili. Mrzí nás gól ze standardky, připravovali jsme se na to, že to Čelůstka (autor centru, po kterém skóroval na 1:0 pro Pardubice Fousek) kope výborně. Bohužel jsme z toho inkasovali hnedka na začátku. Ale jsme rádi, že jsme dokázali vyrovnat a vyválčili remízu.

V srpnu jste v prvním derby v Pardubicích dostali gól už ve 2. minutě. Teď jste také ztráceli, ale až po 17 minutách. Stačili jste se předtím do zápasu víc dostat?

V Pardubicích nám začátek nevyšel vůbec... Teď jsme si říkali celý týden, že rychlý gól nesmíme dostat, jenže stalo se. Času na srovnání ale bylo pořád dost, Pardubice žádnou další velkou příležitost neměly. My jsme tam měli nějaké náznaky, závary.

Nehráli vaši spoluhráči v prvním poločase až moc agresivně? Dostávali žluté karty a riskovali, že by s trochou smůly mohli být za fauly při skluzech třeba i vyloučeni.

To si nemyslím. Nechci se vyjadřovat k rozhodčím, ale myslím, že žluté karty za první fauly kluků nebyly nějaké ostré zákroky. Nebylo to přehnaně tvrdé - druhá liga taková je. Nevybočovalo to.

Co zaznělo o pauze v šatně z úst trenéra Jirouska?

To už jsme se rozcvičovali, přesné pokyny nevím. Ale chtěli jsme zjednodušit hru, dali tam útočné hráče. Vyplatilo se to.

Výrazným faktorem byl v tomto zápase silný vítr. Pro vás, jakožto hráče, který kope trestňáky a umí vystřelit před vápnem, to asi byla poměrně zásadní věc.

Pro fotbal je strašně nepříjemný. Zlatě, když prší nebo sněží, ale vítr hru hrozně ovlivňuje. My po přestávce hráli s větrem a já tam přišel s cílem, že budu zkoušet střílet z dálky nebo se pokusím dát branku ze standardky. Bohužel jsem k tomu neměl možnost. Na konci sice jedna standardka byla, ale s tím kolenem už to bohužel nešlo.

Penaltu jste trefil přesně tam, kam jste chtěl?

Jo. Jsem takhle naučený, dřív jsem je takhle kopal v ČFL. Věřil jsem si na ni. I tým - kluci mi podávali balon. Vášin (útočník Daniel Vašulín) se mě ptal, jestli jdu, já řekl, že jo. Nervózní jsem samozřejmě byl; jsem rád, že jsem ji proměnil.

Po gólu jste běžel slavit k fanouškům hostí a schytal sprchu pivem...

(směje se) Zavzpomínal jsem si na dobu, když jsem tu dal branku Slavii a byl tu plný kotel Pražanů. S Radimem Holubem (chrudimský asistent) jsme si říkali, že bych mohl jít před pardubický kotel. Sprška byla, ale to k tomu patří.

Co říkáte na atmosféru, která derby doprovázela?

Super. Na to, že bylo docela špatné počasí, dva tisíce lidí - to je na druhou ligu parádní návštěva. Atmosféra vynikající i od hostujících fanoušků. Derby mělo slušnou kulisu.

Jaký vliv může mít na Chrudim, která je momentálně v sestupových vodách, v derby získaný bod?

Doufám, že nás to nakopne pozitivně. Teď máme čtrnáct dní pauzu (Chrudim hraje až v sobotu 30. března v Sokolově), bude prostor na nějakou práci. Přijdou důležité zápasy a my tuhle soutěž chceme určitě zachránit. Budeme muset bojovat.