V Pardubicích a Chrudimi záměr dohrát druhou ligu přivítali

Jejich zástupci by byli sami proti sobě - což pro Pardubice platí tím spíš, že jejich sportovní manažer Vít Zavřel je členem výboru. Ten také na klubovém webu nastiňuje další vývoj:

„V úterý budou mít zástupci LFA jednání na Ministerstvu zdravotnictví, kde odborníkům nastíní naše představy o možném dohrání soutěží. Případně o posunutí termínu alespoň o pár dnů - je víc než pravděpodobné, že se do konce června (původní oficiální konec sezony) nestihnou dohrát.“

Zavřelův chrudimský kolega Tomáš Linhart se vyjádřil ve smyslu, že čím dříve se druhá liga dohraje, tím lépe. Vylosované pořadí zápasů by přitom mělo zůstat.

„Co mám informace, tak ano, i když kalendář samozřejmě bude nahuštěnější,“ ví Linhart. „Výhodu mají kluby se širším kádrem.“

Znamená to, že - například - při uvažovaném režimu středa-sobota/neděle by průběžně desátá Chrudim nastoupila ve středu 27. května v Třinci a následně o víkendu v Praze na Žižkově a první Pardubice naopak doma nejprve s Prostějovem a posléze s Ústím nad Labem.

„Bude se hrát bez diváků, takže není potřeba mít tolik lidí na pořadatelskou službu,“ říká Linhart.

Stejně jako pardubické hřiště Pod Vinicí, o které coby správce pečuje kapitán A-mužstva Jan Jeřábek, je prý i to chrudimské Za Vodojemem po pauze zaviněné pandemií koronaviru na fotbal parádně nachystané. „Takový trávník tu dlouho nebyl,“ podotýká Linhart. „Teď se na něm trénuje jen po skupinách.“

V klubech by uvítali víc času na společnou přípravu před prvním zápasem, jenže ten zkrátka není kde brát. A minus je to pro všechny. „Mluví se o tom, že ten začátek kvůli tomu bude trochu ‚komedie‘. Ale rozhodně to je lepší než nic,“ míní manažer Linhart.