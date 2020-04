Do soubojů nemohli. I tak trénink v Pardubicích a Chrudimi zahnal nudu

„Na začátek to určitě nebylo špatné,“ pochvaloval si Jiří Krejčí, trenér v tabulce prvních Pardubic. „Připadalo mi, že někteří hráči tajně trénovali i s míčem, jako by jim to ani nechybělo,“ všiml si.

Jeho mužstvo v pondělí dopoledne pro svoje aktivity využilo hned několik hřišť Pod Vinicí zároveň. Trávník na nich byl „jako ze škatulky“, klub měl v ligové pauze způsobené koronavirovou pandemií spoustu času věnovat mu náležitou péči.

Krejčímu nicméně přirozeně vadí, že nezbytné rozestupy znemožňují fotbalistům chodit do soubojů, což je nedílná součást hry.

„Tohle je takové, že kluci sice dostanou balon, ale bez kontaktů to není ono,“ poznamenal kouč. „Přemýšleli jsme nad tím, jak to pojmout. Každý z trenérů má nějaký zásobník průpravných cvičení, to není zase takový problém. Ale ta se většinou používají v přípravě. V hlavní sezoně už to normálně vypadá jinak,“ doplnil.

Jednotka tak byla zaměřená především na oživení technických dovedností - ale i na kondici. „Doufáme, že se ta nařízení brzy uvolní a do kontaktu budeme moci jít,“ sdělil pardubický stoper Martin Toml. „Ale je dobré, že vláda dovolila trénovat aspoň s těmito omezeními. Sešli jsme se, pobavili se, kopli si do míče... Doma jsem se nudil,“ přiznal Toml.

Až po 16. hodině odpoledne se znovu potkali také hráči Chrudimi, kterým v pozastavené soutěži náleží průběžná 10. příčka. Trenér Veselý plánoval svoje svěřence rozprostřít po rozsáhlém areálu Stadionu Emila Zátopka V Průhonech.

„Budeme pracovat na individuální technice, částečně můžeme cvičení zaměřit i takticky. Není to ideální, ale i tak je to pro všechny vzpruha. Fotbal je přece týmový sport, vše je lepší než běhání po lese,“ nastínil Veselý režim úvodního týdne na klubovém webu.

Oba oddíly také vyhlížejí pevné, zaručené datum prvních zápasů po nevítané přestávce. „Zatím to je 8. června, ale tomu nevěřím, chtěli by to posunout na dřív,“ řekl na konto vedení Ligové fotbalové asociace trenér Pardubic Krejčí. „Budeme čekat na to, jak dopadnou jednání LFA s krizovým štábem,“ dodal.