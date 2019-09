Pardubičtí trenéři řešili před Líšní trable se záložní řadou

Snad ani proto není potřeba dvakrát připomínat, že soutěži i nadále vládnou. Naposledy zvítězili 2:1 ve Varnsdorfu, kde obratem ve skóre naznačili svou aktuální sílu a pohodu.

Jak je na tom Líšeň? Rovněž velice slušně: po domácím triumfu 3:0 nad Prostějovem je pátá. Rozhodně tedy nelze říct, že by do Pardubic jela v roli totálního outsidera.

„Nebude to jednoduché,“ uvedl pro klubový web FK Pardubice záložník Tomáš Solil. „Abychom uspěli, musíme na hřišti plnit to, co máme, a ‚odjezdit to‘. Líšeň ukazuje, že je to nebezpečný soupeř a my na to musíme být připraveni.“

Hmatatelnou zkušenost přímo z trávníku Pardubičtí s Líšní nemají, museli se tak spolehnout vyloženě na poradu u videa.

„Řešili jsme, jakým hrají stylem, a snažili jsme se na to nějakým způsobem nachystat,“ komentoval to Solil. Trenéru Jiřímu Krejčímu dělá vrásky právě střed pole, kde operuje i Solil. Lukáš Pfeifer je totiž zraněný a s Varnsdorfem se k tomu vykartoval Michal Hlavatý.

„Složení záložní řady je pro nás největším oříškem,“ neskrýval Krejčí. „Ale věříme, že si s tím poradíme a že hráči, kteří dostanou důvěru, nás nezklamou. O změnách v sestavě máme z 90 procent jasno, tak snad se nic do výkopu utkání nepřihodí,“ doufal.

Kouč by stejně jako hráči uvítal, pokud by se opakovala atmosféra z předešlého domácího klání proti pražské Dukle, při němž výhru Pardubic v poměru 3:1 sledovalo 1 670 lidí.

„Stejně jako proti Dukle bychom potřebovali, aby fanoušci kluky povzbudili. Jestliže chceme uspět, bude nutné mít podporu i z tribun,“ prohlásil Krejčí. A Solil doplnil: „Rádi bychom, aby i na Líšeň přišel podobný počet diváků. Zároveň bych je chtěl tímto pozvat, aby nás přišli podpořit.“