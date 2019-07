Strávil zde celou kariéru. Teď chce Fousek Pardubice porazit

„Na ten zápas se moc těším, ale že by mi to nějak zvlášť běželo hlavou, to zase ne. Budeme chtít hlavně vyhrát a před domácími fanoušky získat tři body,“ vyhlašoval Fousek.



Jen tak bez odezvy ovšem jeho změna působiště zůstat nemůže. Alespoň tak to ve čtvrtek odpoledne cítil sám Fousek.

„V týdnu jsem se k žádnému hecování nedostal, ale večer před zápasem podle mě něco přijde,“ říkal s úsměvem.

Určitou pikantnost situace pochopitelně vnímá i pardubická kabina.

„Není moc zvykem se s bývalými spoluhráči potkávat ve druhé lize, ale řekl bych, že to vytěsníme prvním hvizdem rozhodčího. V zápase nad tím člověk moc nepřemýšlí, kamarádi budeme zase až na konci,“ zauvažoval na klubovém webu kapitán Východočechů Jan Jeřábek.

Během devadesáti minut bude on a jeho spoluhráči mít před očima pouze vidinu úspěchu. Aby Pardubice mohly slavit vítězství, podobně jako po prvním duelu s Viktorií Žižkov (2:1).

„Čeká nás hodně těžký zápas, Brno je v současné době možná největší favorit druhé ligy, ale určitě jedeme bodovat,“ netajil se Jeřábek. Touhu Brna obsadit nejvyšší příčky mohou podtrhnout právě výkony Adama Fouska, kterého podle Jeřábka bude rozhodně potřeba eliminovat. „Víme, že Adam je na druhou ligu nadstandardní hráč. Těžko říct, jak se v Brně adaptoval, ale známe ho a doufáme, že se nám podaří jej uhlídat,“ věřil Jeřábek.

Dalším takovým, pro kterého by souboj se Zbrojovkou mohl být svým způsobem zvláštní, je pardubický Michal Hlavatý, záložník, jenž Pod Vinici přišel letos v létě, nicméně proti Brnu bojoval loni v dresu Sokolova.

„Zbrojovka byla vždy kombinačně silné mužstvo. Hraje dobře hlavně po krajích a vepředu hrozí Lukáš Magera. Musíme si dát pozor na centry, když jsem hrál v Sokolově, tak nás jimi dost zlobili,“ vzpomínal Hlavatý.

A kudy by podle něj mohla vést cesta ke třem bodům? „Soupeř hodně otevírá strany hřiště. Obránci jsou dost ofenzivně ladění, takže když budeme vyrážet do rychlých brejků, mohli bychom se tam dostat. Pak taky musíme uhlídat zmíněné centry a úspěch by mohl přijít,“ vypočítával Hlavatý.

Naposledy se Východočeši s celkem z jihu Moravy střetli ve 23. kole loňského ročníku druhé ligy. V dubnu tehdy na jeho hřišti prohráli 1:3, když vítěznou branku vstřelil tři minuty před pauzou Ladislav Krejčí, který nedávno přestoupil do pražské Sparty.

„Musíme se z toho utkání poučit, protože jsme ho neodehráli vůbec dobře. Chce to mít dobře postavený obranný blok a mnohem lépe přistupovat k jednotlivým hráčům a nenechávat jim místo na hru. Musíme být také více odvážní a věřit si směrem dopředu,“ zavelel Jeřábek.

V pardubické sestavě se určitě neobjeví nově zraněný bek Jiří Sláma, na druhou stranu se ovšem z Eura U19 v Arménii vrátili záložníci Michal Kohút a Tomáš Solil.