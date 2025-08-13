Pánové, respekt, jsem tady nový! Zelené pásky pro začínající sudí se objeví i v lize

Je to věčné téma.
Rozhodčích je (nejen) v Česku nedostatek. Pravidelně se sice daří přivádět mladé, jenže asi 40 procent z nich píšťalku do roka odhodí. A během dvou let končí dokonce 58 procent sudích.
„Pro nás je to obrovský problém,“ neskrývá Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích na fotbalové asociaci. „Zvlášť, když od nich slyšíme, že nejčastějším důvodem, proč z fotbalu odchází, je prostředí. Nevhodné chování hráčů, diváků, realizačních týmů i funkcionářů.“
I proto je tady projekt zelené pásky.
MĚJTE RESPEKT K ROZHODČÍM❗— ROZHODČÍ FOTBALU (@FacrRozhodci) August 13, 2025
Do dvou let od přihlášení končí 58 % nováčků. Rozhodčí jsou součástí hry. ⚽
Více o kampani “Zelená páska”: https://t.co/DxCAWvWZ0a#rozhodci #referee pic.twitter.com/Es3nK1dE86
„Jsem přesvědčený, že tahle kampaň je výborná a dává smysl,“ tvrdí nový šéf českého fotbalu David Trunda. Problém úbytku rozhodčích byl jedním z jeho předvolebních témat.
„Jezdil jsem po krajích a okresech, viděl spoustu dětských turnajů a někdy člověk opravdu žasne, co se tam děje,“ navázal. „Inspiraci jsme hledali i v zahraničí a co nejrychleji bychom rádi zvedli i finanční ohodnocení, protože dneska je jednodušší jít na brigádu do shopping centra než pískat fotbal. Naši partneři se dnes bohužel s rozhodčími spojovat nechtějí, vnímají to negativně, což musíme společně změnit.“
Zatím je tady páska s nápisem „Respekt, začínám!“
„Po autoškole je taky dobré si na auto nalepit zetko. I ti největší blázni na silnicích, kteří to vidí, se snad chovají slušně,“ věří Kovařík. „Chceme, aby zelenou pásku alespoň rok nosili všichni nováčci. Pokud je někdo mladší, pásku doporučujeme nosit alespoň do osmnácti.“
O víkendu iniciativu podpoří také sudí v profesionálních soutěžích, tedy v první a ve druhé lize.
„Když jsem před dvanácti lety začínal, prostředí podle mě bylo mnohem vlídnější. Nevybavuju si žádnou negativní zkušenost. Ale když z pozice krajského sekretáře jezdím po utkáních nižších soutěží teď, kladu si otázku, jestli bych v téhle době chtěl s pískáním začít znovu,“ překvapil Karel Rouček, současný elitní sudí.
„Vím, že to od rozhodčího, který to dotáhl až do ligy, zní zvláštně. Tu cestu by měl přece doporučit úplně všem, což dělám, ale zamýšlím se nad současným prostředím. Věřím, že ti, kteří budou mít na ruce pásku, na hřišti získají větší klid,“ doplnil.
V Česku s pískáním ročně začíná asi tisícovka zájemců, což je slušné číslo. Klíčové je, aby vydrželi.
„I tímhle projektem jim chceme ukázat, že si jich vážíme,“ říká Kovařík. „Každý zkušený rozhodčí, který se dostal na elitní úroveň, kdysi stál na stejném začátku. Fotbal potřebuje nové rozhodčí a ti potřebují naši důvěru, trpělivost i odpovídající prostředí na hřišti i mimo něj. Chceme udělat maximum, abychom novým rozhodčím pomohli překovat náročné začátky a dát jim signál, že za nimi stojíme.“
I proto má například každý okres v Česku svého gestora, který se úplným nováčkům věnuje a radí jim. Mimochodem, aktuálně FAČR eviduje přes čtyři tisíce aktivních rozhodčích, kteří v roce 2025 odřídili aspoň jedno utkání.
„My jich přitom dohromady potřebujeme aspoň o třetinu víc, ideální stav by byl zhruba šest tisíc,“ tvrdí Kovařík.
A nápad se zelenou páskou by tomu mohl pomoct.
Nováčci ji v nejnižších soutěžích navléknou poprvé už o víkendu. Stejně jako jejich kolegové v lize.