Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

  11:54
Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se klub ani region ještě úplně vzdát nechtějí.
Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Jihlavský fotbal si v posledních letech tak dlouho hrál se „sirkami“, až bylo na hašení sestupového požáru příliš pozdě...

Několik sezon po sobě bojovala Vysočina o záchranu prakticky vždy až do úplného závěru. A občas i s notnou dávkou štěstí hrozbu potupy zahnala. Jenže letos už jí ve finiši příznivé světlo zhaslo.

Bodové konto jihlavského A-týmu nedosáhlo ani na třicítku, což znamenalo konečné 15. místo – a pád do neprofesionální soutěže.

Licenční problémy ve druhé lize

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Klub řeší problémy se stadionem, aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Do 30. dubna 2027 by tudíž odehrál domácí zápasy v Českých Budějovicích, zbytek potom v Příbrami. Takový je aspoň plán majitelky Dynama Nneky Edeové. Klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje. Verdikt má padnout 2. června.

Prognóza neudělení licence: Není vyloučeno.

Jestli by se na úkor někoho mohla Vysočina ve 2. lize udržet, pak nejspíš jedině přes Budějovice.

CHRUDIM
Problémem je chybějící umělé osvětlení. V prohlášení klub uvedl, že se proti zamítavému verdiktu odvolá, a pokud licenci získá, měl by dočasně hrát v Chomutově, než se umělé osvětlení v Chrudimi postaví. Záležet ovšem bude také na tom, jak Chrudim dopadne u fotbalového „soudu“ v souvislosti s obří sázkařskou aférou.

Prognóza: Málo pravděpodobné.

Na umělé osvětlení Chrudim nejspíš nedoplatí, na sázkařskou aféru by mohla, ale vyšetřování kauzy se zřejmě protáhne.

PŘÍBRAM
Příbram považuje dosavadní neudělení licence za omyl. I proto zůstává vedení klubu v klidu. „V rámci odvolání je to z naší strany pouze o vysvětlení již zaslaných podkladů, nikoliv o porušení licenčních podmínek, kvůli kterému by klubu neměla být licence pro příští rok udělena,“ uvedl na klubovém webu majitel Jan Starka.

Prognóza: Prakticky vyloučeno.

ÚSTÍ NAD LABEM
Stejně jako v Příbrami panuje klid také na severu Čech. Ani zde si s prozatímním neudělením licence hlavu příliš nelámou. Zádrhel je podle majitele klubu Přemysla Kubáně jen administrativní ohledně nájemní smlouvy s městem.

Detaily nové dohody na Městský stadion se však už s magistrátem dolaďují. V nejbližší době se také chystá instalace nového kamerového systému, na který měl klub výjimku.

Prognóza: Prakticky vyloučeno.

„Přemýšlím, co vám k tomu vlastně mohu momentálně říct. Kolem jihlavského fotbalu se motám už více než třicet roků, v různých pozicích, takže je to pro mě osobně hodně citlivá záležitost,“ přiznal podnikatel František Vaculík, který býval dlouhá léta faktickým šéfem jihlavského fotbalu.

Nicméně i po pádu jeho stavebního holdingu PSJ má na jihlavský klub stále přímou vazbu. Sportovním ředitelem se totiž v roce 2020 stal jeho syn, bývalý jihlavský záložník Lukáš Vaculík.

„Nebudu raději vyčíslovat finance, které jsme tam za ty dlouhé roky nechali. Ale to, co mě momentálně nejvíc mrzí, je fakt, že se z externích zdrojů od sponzorů dostáváme na velmi nízké procento krytí rozpočtu. Zpět do profesionálního fotbalu si musíme pomoct především sami. Tím, že budeme dobře vychovávat a následně dobře prodávat hráče, nebo ty peníze prostě musíme vzít z našeho jiného byznysu či rodinného rozpočtu,“ nechal se slyšet Vaculík starší.

Zdá se, že si naplno uvědomuje, že FC Vysočina po uplynulém víkendu už v Česku mezi profesionální kluby skutečně nepatří. „Stalo se, co se stalo. Není mi to jedno, ale na druhou stranu to není ani konec světa,“ hlásil. „Jsem životní optimista.“

A ze stejného těsta je asi i šéf krajského fotbalového svazu Radek Zima.

„Sestup Vysočiny z druhé ligy je nešťastný, pro celý kraj to znamená komplikaci. Nicméně, co se týká krajských soutěží, tak na ně to žádný vliv na fungování mít nebude. Z mého pohledu však historicky minimálně ta druhá liga na Vysočinu patří,“ uvedl Zima. „A musím dodat, že já stále věřím, že se to celé dá ještě administrativně zachránit.“

Na mysli měl přitom situaci kolem „prozatím“ neudělených licencí pro další druholigový ročník. Aktuálně by v soutěži podle licenční komise Fotbalové asociace ČR nemohly hrát České Budějovice, Chrudim, Příbram ani Ústí nad Labem.

Jenže...

Všechny čtyři jmenované kluby neprošly pouze na první pokus a chystají odvolání.

„V tuto chvíli by tedy jakékoliv další komentáře byly jen spekulacemi. Víme, že se určité věci v zákulisí můžou dít, ale neumím je momentálně přesně pojmenovat ani jim dát jasné obrysy,“ krčí rameny František Vaculík.

Kromě nevyhovujících stadionů či problémů s jejich pronájmem se v Česku už nějakou dobu řeší také velká sázkařská aféra, do níž jsou z druhé ligy namočeny Chrudim a Opava. A kromě celé řady jiných možných trestů jim může hrozit například vyřazení ze soutěže.

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

I tudy by tedy ještě případně mohla vést cesta k záchraně druholigové příslušnosti pro FC Vysočina.

„Já si ale nemyslím, že se tahle kauza do konce kompletní aktuální sezony stihne vyřešit. Naopak licence musí být schváleny do losovacího aktivu,“ uvedl Zima s tím, že termínově to vychází zhruba na 2. či 3. června.

Naopak případný sestup Baníku Ostrava z první ligy a pád béčka o soutěž níž by Jihlavě nijak nepomohl. Ostravská rezerva by se pouze stala třetím sestupujícím právě po Jihlavě a béčku Sparty.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Ve čtvrtfinále vyřadilo řecký AEK, čímž pojistilo českému fotbalu desáté místo v žebříčku koeficientů. Tím ale možná spojení španělského Raya Vallecana, finalisty Konferenční ligy, s Českem nekončí....

26. května 2026  11:18

Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Nejistota vládne kolem fotbalistů Karviné. Po jejich nejúspěšnější sezoně za dosavadních devět sezon mezi českou elitou hrozí klubu trest za ovlivňování výsledků, do nichž je zapleten neoficiální šéf...

26. května 2026  10:23

Artis sází proti Slovácku na zkušenost. Chceme překvapit, tvrdí Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Když získal brněnský Artis jistotu barážové příčky, bylo hned jasné, kterého soupeře si kouč Roman Nádvorník pro vyřazovací dvojduel o účast mezi fotbalovou elitou nepřeje. „Hlavně se chceme vyhnout...

26. května 2026  9:59

Trenére, zůstaň navždy! Maličké Torreense ve finále poháru povalilo slavný Sporting

Fotbalisté Torreense slaví výhru v portugalském poháru.

Kdysi dávno vyhráli druhou ligu. Na jaře 2022 taky třetí nejvyšší soutěž, odkud se vymotali po dlouhých čtyřiadvaceti letech. A jinak nikdy nic. Od skromného portugalského klubu s dvoutisícovým...

26. května 2026  9:39

Stihne Messi start přípravy před MS? Trápí ho svalové zranění, důvodem je přetížení

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Důvodem zranění levého stehna Lionela Messiho bylo přetížení a svalová únava, jak informoval jeho klub Inter Miami. Zatím však není jasné, jestli se argentinský fotbalista stihne za týden zapojit do...

26. května 2026  8:57

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Vrchol zpackané sezony Baníku je tady. Ostrava vstupuje do baráže o záchranu

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Když útočník Jakub Pira loni v srpnu v pátém kole národní ligy hattrickem vystřílel fotbalistům ostravské rezervy výhru na hřišti Táborska 3:2, netušil, že téměř po deseti měsících se proti témuž...

26. května 2026  8:29

Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek

David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček ze Slavie se radují po úvodní...

Přestup do Slavie, teď mistrovství světa, po něm vysněný Arsenal? Jestli kariéra fotbalisty Štěpána Chaloupka poroste dál strmě jako dosud, nemusí to být utopie. Svůj druhý velký sen ze seznamu si...

26. května 2026  7:50

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu.

Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první...

25. května 2026  23:25

