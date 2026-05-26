Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Jihlavský fotbal si v posledních letech tak dlouho hrál se „sirkami“, až bylo na hašení sestupového požáru příliš pozdě...
Několik sezon po sobě bojovala Vysočina o záchranu prakticky vždy až do úplného závěru. A občas i s notnou dávkou štěstí hrozbu potupy zahnala. Jenže letos už jí ve finiši příznivé světlo zhaslo.
Bodové konto jihlavského A-týmu nedosáhlo ani na třicítku, což znamenalo konečné 15. místo – a pád do neprofesionální soutěže.
Licenční problémy ve druhé lize
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Prognóza neudělení licence: Není vyloučeno.
Jestli by se na úkor někoho mohla Vysočina ve 2. lize udržet, pak nejspíš jedině přes Budějovice.
CHRUDIM
Prognóza: Málo pravděpodobné.
Na umělé osvětlení Chrudim nejspíš nedoplatí, na sázkařskou aféru by mohla, ale vyšetřování kauzy se zřejmě protáhne.
PŘÍBRAM
Prognóza: Prakticky vyloučeno.
ÚSTÍ NAD LABEM
Detaily nové dohody na Městský stadion se však už s magistrátem dolaďují. V nejbližší době se také chystá instalace nového kamerového systému, na který měl klub výjimku.
Prognóza: Prakticky vyloučeno.
„Přemýšlím, co vám k tomu vlastně mohu momentálně říct. Kolem jihlavského fotbalu se motám už více než třicet roků, v různých pozicích, takže je to pro mě osobně hodně citlivá záležitost,“ přiznal podnikatel František Vaculík, který býval dlouhá léta faktickým šéfem jihlavského fotbalu.
Nicméně i po pádu jeho stavebního holdingu PSJ má na jihlavský klub stále přímou vazbu. Sportovním ředitelem se totiž v roce 2020 stal jeho syn, bývalý jihlavský záložník Lukáš Vaculík.
„Nebudu raději vyčíslovat finance, které jsme tam za ty dlouhé roky nechali. Ale to, co mě momentálně nejvíc mrzí, je fakt, že se z externích zdrojů od sponzorů dostáváme na velmi nízké procento krytí rozpočtu. Zpět do profesionálního fotbalu si musíme pomoct především sami. Tím, že budeme dobře vychovávat a následně dobře prodávat hráče, nebo ty peníze prostě musíme vzít z našeho jiného byznysu či rodinného rozpočtu,“ nechal se slyšet Vaculík starší.
Zdá se, že si naplno uvědomuje, že FC Vysočina po uplynulém víkendu už v Česku mezi profesionální kluby skutečně nepatří. „Stalo se, co se stalo. Není mi to jedno, ale na druhou stranu to není ani konec světa,“ hlásil. „Jsem životní optimista.“
A ze stejného těsta je asi i šéf krajského fotbalového svazu Radek Zima.
„Sestup Vysočiny z druhé ligy je nešťastný, pro celý kraj to znamená komplikaci. Nicméně, co se týká krajských soutěží, tak na ně to žádný vliv na fungování mít nebude. Z mého pohledu však historicky minimálně ta druhá liga na Vysočinu patří,“ uvedl Zima. „A musím dodat, že já stále věřím, že se to celé dá ještě administrativně zachránit.“
Na mysli měl přitom situaci kolem „prozatím“ neudělených licencí pro další druholigový ročník. Aktuálně by v soutěži podle licenční komise Fotbalové asociace ČR nemohly hrát České Budějovice, Chrudim, Příbram ani Ústí nad Labem.
Jenže...
Všechny čtyři jmenované kluby neprošly pouze na první pokus a chystají odvolání.
„V tuto chvíli by tedy jakékoliv další komentáře byly jen spekulacemi. Víme, že se určité věci v zákulisí můžou dít, ale neumím je momentálně přesně pojmenovat ani jim dát jasné obrysy,“ krčí rameny František Vaculík.
Kromě nevyhovujících stadionů či problémů s jejich pronájmem se v Česku už nějakou dobu řeší také velká sázkařská aféra, do níž jsou z druhé ligy namočeny Chrudim a Opava. A kromě celé řady jiných možných trestů jim může hrozit například vyřazení ze soutěže.
I tudy by tedy ještě případně mohla vést cesta k záchraně druholigové příslušnosti pro FC Vysočina.
„Já si ale nemyslím, že se tahle kauza do konce kompletní aktuální sezony stihne vyřešit. Naopak licence musí být schváleny do losovacího aktivu,“ uvedl Zima s tím, že termínově to vychází zhruba na 2. či 3. června.
Naopak případný sestup Baníku Ostrava z první ligy a pád béčka o soutěž níž by Jihlavě nijak nepomohl. Ostravská rezerva by se pouze stala třetím sestupujícím právě po Jihlavě a béčku Sparty.