Oulehla: Žižkov musí atakovat nejvyšší místa. Kdo ho nahradí ve Varnsdorfu?

Na Žižkově působil Oulehla naposledy v létě 2018 coby asistent, pak se přesunul na severní cíp republiky. V první druholigové sezoně Varnsdorf vytáhl na výborné 6. místo, v koronavirovém ročníku se jeho tým zachránil až v posledním kole. Letos na podzim znovu vzestup a průběžná 9. příčka. „Cítil jsem, že se s mužstvem zase dalo něco dělat.“

Na Varnsdorf nedá dopustit. A hlavně na majitele a šéfa klubu Vlastimila Gabriela. „Strašně si vážím toho, že mi dal šanci. Nikdy mu to nezapomenu. Hodně věcí mě naučil. Nejen po fotbalové, ale i po lidské stránce to bylo obohacující. Ač nevypadá, je hodně tvrdý šéf, náročný. Dokáže z lidí vytáhnout maximum. Posunulo mě to dál, získal jsem hodně zkušeností,“ vysekl Oulehla poklonu funkcionářské ikoně z Kotliny.

„A poděkovat musím i hráčům, oni jsou jedním z dílků, které mi pomohly k nabídce ze Žižkova. Věřím, že se ještě potkáme.“

Oulehla byl ve Varnsdorfu pod smlouvou, kluby se dohodly na jeho „přestupu“. „Já nebudu nikoho nutit, aby ve Varnsdorfu zůstával. I kdyby to byl Pánbůh. Ale nezlobím se. Každý má postupné cíle, chce si vyzkoušet něco jiného, určitě tam bude mít i jiné peníze, navíc jde o Prahu,“ chápe Gabriel sedmatřicetiletého trenéra. „Žižkov ho chtěl už v průběhu podzimu, když vyhodil Zdeňka Haška, ale to jsem řekl ne. To ani David nevěděl. Když mu předložili nabídku teď, přišel s tím, že by se mu to líbilo. Povídám: Běž.“

Nástupce už intenzivně shání. „Začnu dneska a skončím v neděli. Chci mít přes svátky klid. Je víc kandidátů, najednou se nabízejí všelijaká jména. Jak vyšlo, že Oulehla končí, tak každý by chtěl být trenér Varnsdorfu. Čumím jak blbý,“ směje se Gabriel. „Ale samozřejmě, někdo hodně známý to asi nebude.“

Oulehla několik dní váhal, pak Žižkovu, po podzimu šestému ve 2. lize, kývl. „Chci poznat něco nového, nové hráče, novou výzvu. Posunout se. Viktoria mi nastínila svoji vizi, nabídla mi dlouhodobou smlouvu,“ vysvětlil trenér, co ho zlákalo. Kontrakt je tříletý.

Dostal za úkol postup do nejvyšší soutěže? Žižkov po podzimu dělí na vedoucího Hradce Králové šest bodů. „Není to věc, která by byla otázkou života a smrti. Ale pokud zůstaneme pohromadě, třeba se ještě o jedno dvě jména doplníme, měl by ten tým atakovat nejvyšší místa. Tak kvalitní mužstvo se musí pohybovat do 3. místa,“ míní.

Oulehla přemýšlí, jestli si na Žižkov nevezme některého z varnsdorfských hráčů. „Řešíme to, jsou tam zajímaví hráči. A nejen oni – se mnou přichází Honza Filip jako asistent číslo 1. Spolupracujeme spolu 2,5 roku, jsem na něj zvyklý.“