Ústecké prozření: Vzdálenost na postup je velká. Nemůžeme hráče rotovat jako City

Majitel ústeckého klubu Přemysl Kubáň nepochybuje, že se brzy do první ligy dostane. Přes baráž se to ještě nikomu nepovedlo, takže první místo vypadá jako nutnost.
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Trenére, co k tomu chybí?
Když upřímně a férově porovnám kvalitu Karviné a nás, ať základní jedenáctku nebo střídající hráče, oni jsou výš. To je zamyšlení pro nás, jak daleko jsme od hry o postup. Podle mě máme k horním příčkám zatím poměrně daleko.
Proč jste se teď zadrhli? Nezvítězili jste ve třech kolech za sebou.
Nestačí vyhrát pár utkání v úvodu sezony, ale je nutné v tom pokračovat. Druhá liga je vyrovnaná. Loni měla Zbrojovka 20 stejných hráčů jako letos a stejně lámala zápasy 1:0 v závěrečné dvacetiminutovce.
V posledních třech zápasech jste dvakrát doháněli ztrátu 0:2, jednou dokonce 0:3. Co se děje?
Když nemáte extra kvalitu, asi těžko se udržíte na top vlně jako Manchester City, který vytočí čtyři pět hráčů a všichni jsou stejní. My ještě nemáme šířku kádru takovou. Chyběl nám Marcolino, to je kvalitní hráč. Není to ono. Dostaneme první gól, pak druhý během maximálně čtvrthodiny. A už je těžké to otáčet, mentalita skáče. Nemůžu říct, že by kluci nechtěli, intenzitu měli kolem 131 metrů za minutu, to je jízda. Ale nedokázali jsme se na ně dostat, měli dobrý první dotek, hráli na jeden dva, dobře rotovali. Karviná byla lepší, přesnější, kvalitnější. I proto má na nás náskok osmi bodů. Někdy jsme si mohli pomoct větší agresivitou. Nechci říct kopnout je, ale být prostě důraznější.
Gabonec Marcolino neskóroval od srpna, může za to třeba i zklamání, že mu nevyšel velký přestup?
V Prostějově měl dvě čisté gólovky, pak se zranil. Jeho zdravotní problém nechci specifikovat, ještě ho čeká vyšetření. Jedna z věcí, proč body neděláme, je, že se kluci zasekli. On i Idumbo, oba v úvodu sezony góly stříleli. Příčiny jsou objektivní, Idumbo netrénoval čtyři dny. Marcolino pracuje, snaží se, ale nedokážu říct, do jaké míry to má v hlavě. Bavíme se s ním o tom, jenže když něco nedopadne, možná v něm něco mohlo zůstat.
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Zatím jste čtvrtí. Budete chtít rozšířit kádr pro boj o baráž?
Máme ještě čtyři kola, dojedeme podzim, sedneme si a vyhodnotíme to. Uvidíme, kde skončíme. Chceme být co nejvýš, zatím tam jsme, ale střed se na nás hodně dotahuje. Masivní změny nebudou, ale tři čtyři dovnitř ven ano. Já dostal úkol skončit do 5. místa, ale zaregistroval jsem barážový cíl pana Kubáně. Udělám všechno, aby to do 3. místa bylo, kluci to taky chtějí.
Jak k tomu dospět?
Zlepšit domácí výkony, ty mě trápí. Doma a venku jsme úplně jiní, nedaří se nám to rozklíčovat. V Prostějově, i když to skončilo 2:2, jsme hráli vynikající zápas, úplně skvělý. Na Baníku to samé. Doma se nám nedaří, mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří chodí.
Krutý sever, jsme tu odolnější, smekl ústecký lídr před Fleišmanem. Na baráž máme
Po skvělém rozjezdu dostali nálepku jednoho z favoritů druhé ligy, ale jediný bod z posledních tří zápasů fotbalové Ústí nad Labem odstavil z absolutní špičky. „Limituje nás šířka kádru, nemůžeme tam dát stejně kvalitního hráče, když se někomu zrovna nedaří. A sráží nás i opakované domácí ztráty. Do špičky nám toho chybí ještě dost,“ upřímně přiznal ústecký kapitán Jan Peterka po domácí porážce 1:3 s lídrem Karvinou. „Od nás to nebyl ideální výkon, ale musím pogratulovat Karviné, neměli jsme na ně. Jsou zaslouženě první a my máme co dělat, abychom se taky dostali ještě výš.“
Viagem selhává na domácím hřišti, porazil tu pouze nováčka Kladno a Duklu, dvakrát remizoval a prohrál poslední tři bitvy s Jihlavou (1:2), Opavou (2:3) i naposledy v pátek s Karvinou. „Nevíme, čím to je. Přitom tady máme kvalitní hřiště, mně se tu vždy hrálo dobře. Kdybychom tušili, co za tím je, tak to změníme,“ krčí rameny ústecký kapitán.
Další problém jsou první poločasy, Viagem si nechává soupeře utéct, aby pak marně doháněl ztrátu. S Jihlavou bylo poločasové skóre 1:2, s Opavou 0:3, s Karvinou 0:2. „Za takového stavu se druhý tým většinou zatáhne a už je to těžké. Musíme se soustředit na to, proč nám ty první poločasy nejdou. Hledáme to my i trenéři,“ přiznává bezradnost šestatřicetiletý obránce.
V nejvyšší soutěži odkopal za dvě sezony v pražské Dukle 43 zápasů a dal tři góly, v sestavě Karviné proti němu stál třeba Jiří Fleišman, jehož ligové statistiky ohromují: 444 zápasů, 16 gólů. „Klobouk dolů před ním. A jak mu to ve dvaačtyřiceti letech pořád běhá,“ smekl před rodákem z Mostu. „Asi jsme tady nějak odolnější. Říká se přece krutý sever,“ chechtal se vůdce Viagemu.
I když teď Ústí nezažívá dobré období, pořád se drží jen dva body od třetí pozice, zaručující postup do baráže o první ligu. To byl předsezonní cíl. „Nám to nikdo takhle nepostavil, netlačí se na nás, že musíme urvat baráž. To ale neznamená, že nechceme. Máme kvalitní tým, jsme silní na míči. Určitě na to máme,“ věří Peterka.