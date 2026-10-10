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Oulehla: Domácí ztráty neumím rozklíčovat. A repre pauza? Příliš dlouhá

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  14:20
Frustrovaný ústecký trenér David Oulehla

Frustrovaný ústecký trenér David Oulehla | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Ústecký útočník Yacouba Diarra se raduje z gólu proti Opavě.
Ústecký Franck Idumbo-Muzambo se snaží prosadit přes bránícího Romana Zálešáka.
Opavští fotbalisté se radují z gólu proti Ústí.
Vpředu Felix Čejka, vzadu Yacouba Diarra.
22 fotografií
Paradox druholigového fotbalového Viagemu. Venku ještě nedostal ani gól a ztratil jediný bod, doma schytal už jedenáct branek a má jen dvě výhry ze šesti zápasů. „Mrzí mě to, hodně nad tím přemýšlím, ale neumím to momentálně rozklíčovat. Najít jeden důvod, který by k tomu směřoval,“ přiznal ústecký kouč David Oulehla po pátečním domácím selhání 2:3 s Opavou.

Viagem mohl v případě výhry poskočit do čela druhé ligy, jenže po trefách Štěpánka, Juritky a Nováka v poločase ztrácel 0:3 a vypadalo to spíš na pořádnou ostudu.

„První půle byla z naší strany velmi špatná. Inkasujeme ze standardní situace, kterou jsme v týdnu viděli tisíckrát, to mě mrzí nejvíc. Pak dva brejky a 0:3, vypadalo to hrozivě. Neměli jsme přesnost, intenzitu, centr na branku, nebyli jsme to prostě my,“ viděl trenér.

O přestávce sáhl do sestavy a poslal na trávník tři nové hráče. Ústí snížilo díky Bzurovi a Diarrovi na 2:3 a nebylo daleko od vyrovnání.

„Jsem rád, že střídající hráči do toho vstoupili dobře, gól na 1:3 nám dodal energii. Co jsme předvedli od 60. minuty, tak takhle bych si představoval, aby hrálo Ústí nad Labem. To byl výkon jak blázen,“ chválil Oulehla, jenž mužstvo převzal během letní pauzy.

„Byl to skvělý úsek hry, jeden z nejlepších za dobu, co jsem tady. Myslím, že jsme si i zasloužili vyrovnat, bod by byl fajn, měli jsme tři čtyři gólové situace. Ale v některých předešlých utkáních jsme také měli útlumy a urvali jsme body, dneska jsme to už nedotáhli.“

Klidně se mohla opakovat situace ze třetího kola, jen v obráceném gardu. Tehdy Viagem vedl nad Českou Lípou 3:0 a nakonec soupeř srovnal skóre na 3:3. Oulehlův fén v kabině pak bořil internet. „Člověk musí cítit, kdy v kabině přitlačit, ale tohle nebyl ten případ. Těch faktorů, proč to tak vypadalo, bylo víc. Ale nezabalili jsme to, padla branka, pak slepená druhá. Velká škoda, že jsme to nedotáhli aspoň k remíze.“

Děti? Ne. Ústí se dojímalo, hráče na trávník doprovodili dědečkové a babičky

Možná se Ústí rozjíždělo pomalu i kvůli bezmála měsíc dlouhé reprezentační přestávce, která vyhodila (nejen) Viagem ze zápasového rytmu. „Chápu, že i někteří hráči z druhé ligy chodí na srazy mládežnických reprezentací, asi to má něco do sebe. Ale tohle bylo fakt hodně dlouhé, člověk z toho vypadne, za mě to není optimální,“ kritizuje třítýdenní zápasové prázdniny kouč.

Vymlouvat se na to ale nechce. „Je to pro všechny stejné. Na druhou stranu jsme si mohli odpočinout, ale my pak nehrajeme ani celý prosinec, takže volna je dost,“ tvrdí nástupce Svatopluka Habance na ústecké lavičce.

Bývalý kouč Viagemu po minulé sezoně zamířil právě do Opavy, ale na jeho střet s Ústím nedošlo, po špatném startu byl odvolán a nahradil ho Ondřej Smetana. A hned ve své premiéře slavil tři body.

Ústecký Franck Idumbo-Muzambo se snaží prosadit přes bránícího Romana Zálešáka.

„Jsem rád, že jsme přidali do poločasu ještě třetí branku, protože s Csaplárovkou do kabiny úplně nechceš jít,“ křenil se autor první opavské trefy Filip Štěpánek. „Bohužel ve druhé půli jsme pokyny neplnili. Vyhráli jsme jen kvůli tomu, že jsme tahali jeden za druhého.“

Opava se posunula do středu tabulky, Ústí se i přes porážku drží v druholigové špičce. Příště v Prostějově ale bude mít co dělat, aby udrželo skvělou venkovní bilanci. „Máme dost marodů, navíc Yaméogo, Peterka i Kott viděli čtvrté žluté karty. Pojedeme tam v hodně těžké situaci,“ tuší Oulehla.

Bzura: Postup? Všichni by si ho přáli

Nevystřelil – a přesto slavil premiérový druholigový gól. Jonáš Bzura se ovšem ani neukopl. „Všichni viděli, že šlo o centr, ale asi o dobrý. Trenéři chtějí, ať centry v nejhorším dojdou na bránu, v tom se mi povedl,“ líčil ústecký záložník svoji trefu, která nakonec znamenala jen zmírnění páteční porážky 2:3 s Opavou.

Bzura je novým mužem v ústeckém kádru, v létě ho Viagem zlákal zpátky po osmi letech v Teplicích. Je mu teprve 21 let, a tak sbírá minuty na trávníku mezi mazáky a zahraničními perlami. „Jsou tady skvělí, zkušení kluci, Fantiš, Peterka, Moulis a další, je skvělé s nimi trénovat. Plno věcí okoukáte. A musíte se víc snažit, protože je všechno těžší a konkurence větší. Dává mi to strašně moc,“ vycítil ofenzivní talent.

Za stavu 0:3 přišla jeho šance, poprvé odehrál celý poločas. Nastartoval stíhací jízdu Viagemu, když jeho centrovaný míč nezachytil žádný z jeho spoluhráčů ani brankář soupeře, ale vyrovnat se Oulehlovu mužstvu nepodařilo. Kouč však zelenáče vyzdvihl. „První gól těší, pochvala od trenéra se poslouchá dobře, ale musím zůstat na vlně. Horší stránka je, že se nevyhrálo,“ mrzela junáka nečekaná ztráta.

Ústecký obránce Jonáš Bzura.

Ústí je nejlepší ve venkovní tabulce, ale doma není prorokem. Ze šesti pokusů si zapsalo jen dvě výhry. „Netuším, proč se nám doma nedaří. I Petry už říkal, pojďme konečně urvat tři body pro fanoušky, když pořád chodí. Jsou tady, i když je deštivé počasí. A kotel zůstane na děkovačku. Nedaří se nám, abychom se jim odvděčili.“

Bzura v minulých sezonách působil v třetiligové rezervě Teplic. Rivalitu mezi sousedními kluby až tolik nevnímal. „Když jsem byl malý, cítil jsem ji víc. Poslední roky trošku chladne, týmy se moc nepotkávaly. Jen béčko Teplic s Ústím chvíli ve třetí lize,“ připomněl syn ústeckého politika nedávné časy. „Viagem teď roste, je to vidět na trenérském štábu i zajištění pro hráče.“

Což může i Bzurovi pomoct k růstu. „Posunul jsem se o soutěž výš, intenzita je rozdílná, i tréninkový proces. Doufám, že mě to bude tlačit dopředu a budu sbírat čím dál víc zápasů.“ Třeba bude u toho, až Ústí postoupí do ligy. „Je to taková ani ne skrytá ambice, ale všichni by si to přáli. Jen nesmíme ztrácet jednoduše body jako s Opavou. Na konci sezony si snad řekneme, že se to povedlo.“

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