Hradecký obránce Urma: Víc střílet a jít víc štěstí naproti

Také druhá vaše střela mohla gólem skončit, ale nepovedlo se, brankář ji vyrazil.

Byla víc ze strany a brankář si znovu dobře poradil. Mohl ji třeba vyrazit, aby se dalo dorážet, ale nic, a proto nám pak do branky také nic nepadlo.

Obě vaše střely mohly váš tým poslat do vedení, což by vám asi hodně pomohlo.

Souhlasím, u nás je obrovský rozdíl, když dáme první gól, nebo když ho dostaneme. Je to škoda, mrzí nás hlavně, že se to nepovedlo výsledkově.

Hodnocení zápasů pak asi vyzní jasně. Souhlasíte?

Jasně že je negativní. Nedali jsme gól a prohráli a nic na tom nemění ani to, že gól, který jsme dostali, byl nešťastný. Někdo z nás zapomněl na hráče, možná to byl i trochu sporný gól kvůli možnému ofsajdu, ale bohužel.

Znovu jste doplatili na to, že jste nedali soupeři gól, což se opakovalo už třetí zápas za sebou. V čem vidíte největší problém vaší hry?

Těžko se to hodnotí, ale podle mě nám chybí střelba z nečekaných pozic. Soupeř vystřelí, míč se poodráží a najednou je někdo sám před naším brankářem. My musíme v tomhle směru jít štěstí víc naproti.

Už ve středu na Žižkově. Dobře, že tak brzy?

Asi ano. Nemá cenu se v tom pitvat, ale rychle zhodnotit a připravit se.