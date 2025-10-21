Opava uhájila proti Zbrojovce nulu, rezerva Sparty nestačila na Příbram

Zbrojovka ukončila sérii šesti vítězství, pozici lídra si ale nadále drží. První poločas příliš dramatických okamžiků nenabídl. Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. Taktická bitva pokračovala a více než 5000 fanoušků nevidělo prakticky žádnou šanci.
Ačkoliv oba soupeři se ještě v nastavení snažili přiklonit skóre na svou stranu, zápas skončil bez branek. Brněnský tým poprvé v druholigové sezoně vyšel střelecky naprázdno. Zbrojovka zdolala Opavu v soutěžním utkání naposledy před čtyřmi lety, od té doby ji pošesté po sobě nedokázala porazit.
Sparta B v pátek po sérii pěti porážek zvítězila v Prostějově a v tabulce opustila sestupové pozice. V úterý na výhru nedokázala navázat. Utkání rozhodl ve 23. minutě Šmiga. Středočeský nováček se posunul do první poloviny tabulky na sedmou příčku. Sparťané zůstali čtrnáctí jen s dvoubodovým náskokem na pásmo sestupu.