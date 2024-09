V Opavě mají plán, jak dokončit podzim. Jaro už chtějí odehrát doma

Ligová fotbalová asociace (LFA) poskytne Opavě finanční pomoc ve výši jeden a půl milionu korun. Zároveň vyzvala členské kluby, aby se k aktu solidarity také připojily, přispět mohou také fanoušci.

„Moc si vážíme finanční podpory, která v naší situaci představuje extrémní pomoc. S LFA jsme byli od začátku v kontaktu a hledali řešení. Vedle klubů musíme poděkovat i fanouškům, kteří nám přišli na pomoc hned v pondělí, kdy byl po povodni zrušen zákaz vstupu do areálu. Toho si moc vážíme, v té době měli spoustu starostí s ochranou života a vlastního majetku,“ uvedl Hůlovec.

Páteční zápas s Prostějovem byl odložen, do konce podzimu má Opava hostit také rezervní týmy Slavie a Baníku. „Počítáme, že s Prostějovem a Slavií bychom mohli hrát v Hlučíně. Máme ho za humny a věříme, že by nám tam fanoušci vytvořili domácí prostředí. Větší problém je utkání s Baníkem. S ohledem na lokální rivalitu musíme najít stadion, který by splňoval nároky policie na bezpečný průběh,“ řekl šéf představenstva.

Slezský FC zvažuje i prohození pořadatelství. „S Baníkem bychom mohli na podzim hrát u něj, jenže zrovna v našem termínu je stadion ve Vítkovicích vyhrazen atletům. Hledáme tedy možnost, na kdy by šlo utkání přeložit.“

Pohled na zatopený fotbalový stadion v Opavě.

Návrat k běžnému fungování bude v Opavě dlouhý a náročný. „Stadion patří městu, s ním tedy spolupracujeme na vyčíslení škody pro pojistnou událost. Voda vystoupila asi metr a tři čtvrtě nad úroveň trávníku. Když opadla, nejhorší je bahno, které je všude. V první řadě se ho musíme zbavit a odvézt z areálu. S tím nám hned, jak to bylo možné, přišli pomoct fanoušci i hráči. Bahno vytvořilo vrstvu silnou asi 30 centimetrů,“ popsal situaci Hůlovec.

„Pokud jde o zázemí, vytopena byla třeba kotelna, která vytápí nejen ‚barák‘, ale také vyhřívání trávníku. Na posouzení hřiště nám LFA a Slavia pošle experta na trávníky. Musí prozkoumat, jestli se s povodní nedostaly na hřiště škodlivé a jedovaté látky, nejhorší jsou oleje. Obáváme se, že spolu s výměnou trávníku a jeho vyhřívání bude nutné vybagrovat a obnovit také značnou vrstvu podloží, což by pak celé vyšlo na 10-12 milionů korun,“ avizoval klubový šéf.

Cíl je jasný, druholigové jaro odehrát doma. „Nástup do zimní přípravy mají hráči plánován na 6. ledna. Rádi bychom, aby hned od jejího začátku mohli využívat zázemí Městského stadionu. Pro jistotu ještě dorazí statik zkontrolovat tribuny a celý areál, ale v tomto směru to vypadá dobře.“

Povodeň klubu komplikuje i naplnění sportovních cílů. Opava je přitom po osmi kolech v tabulce čtvrtá, pouhý bod za příčkami zaručujícími baráž o postup do nejvyšší soutěže. „V létě jsme si reálně stanovili dvouletku. Nechceme si udělat roční výlet do první ligy, a pak se zase hned vrátit do druhé. Chceme klub postupně stabilizovat a týmu vtisknout potřebný herní projev. Spolu s trenérem (Tomášem) Zápotočným přišla řada nových hráčů, všechno si teprve sedá, ale výkony se zlepšují. Cílem není okamžitý postup, ale myslíme si, že by bylo dobré zkusit si aspoň baráž,“ řekl Hůlovec.