Opava porazila Jihlavu, dotahuje se na druhé místo. Táborsko podlehlo Kroměříži

Opava si připsala třetí jarní vítězství a zůstává ve hře o baráž o postup do nejvyšší soutěže. Za Slezany se v obou poločasech trefil Papalelé, mezitím skóroval také Zálešák.
Jihlavský Haala už jen zkorigoval výsledek. Vysočina na jaře ani napočtvrté nezvítězila a na 14. místě má stejný bodový zisk jako patnáctý Prostějov.
Táborsku se přestalo dařit, prohrálo třetí ze čtyř jarních zápasů a na vedoucí Zbrojovku Brno ztrácí již 14 bodů. Hanáci naopak na jaře potřetí zvítězili.
Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů
Domácí se brzy ujali vedení díky penaltě, kterou proměnil Matějka. Koryčan ale nedlouho poté vyrovnal a střídající Bartolomeu v závěru druhého poločasu rozhodl o výhře Kroměříže.
Chrudimi vyšel začátek utkání, během úvodní čtvrthodiny se trefili Vientiess a Schön. Zanedlouho snížil Musák, třetí prohře „béčka“ Baníku po sobě ale nezabránil.
Ve druhém poločase domácím pojistil tři body Holub a přispěl k tomu, že Chrudim navázala na předchozí výhru v Jihlavě. Rezervě Baníku patří sedmá příčka.
8. Vientiess
12. Schön
77. Holub
17. Musák
Šerák – Kaulfus (87. Savčuk), Vientiess, Shejbal (46. Tecl), Zachoval – David Jambor, Kejř (C) – Schön (74. L. Hruška), Doleček (61. Čičovský), Holub – Huf (74. Jurčenko).
Hrubý – Nogha, Ortíz, Míček – Frýdl, D. Buchta (C) (68. Dvořáček), Musák, Siňavskij (79. Okebugwu), Bewene (79. P. Jaroň) – Havran (79. Škrkoň), Almási (68. Drozd).
Číž – M. Beránek, Halda, Rolinek, Toml.
M. Moučka – Holaň, Laine, Simerský, Temel, Sirotek.
60. Tecl, 81. Kaulfus
30. Míček
Rozhodčí: Kubečka – Kubr, Dohnal
Počet diváků: 320
7. Matějka
18. Koryčan
87. Bartolomeu
Pastornický – P. Novák (C), Holiš, Heppner (84. Voleský), Barac (71. Zeronik) – Bláha, J. Hora – Polyák, Varačka, Kateřiňák – Matějka.
J. Dostál – Dočkal (90+1. Zavadil), Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Saal (73. Bartolomeu), Kulíšek, Mach, D. Moučka (65. Ovesný) – Večeřa (90+1. Aldin), Koryčan (73. Z. Říha).
Kubný – Doubek, Plachý, J. Rezek, Řezáč, Nikl, Bello.
Mucha – Hanzelka, Araujo-Wilson, Toman, D. Němeček.
23. Holiš, 43. Bláha, 83. Kateřiňák
28. Dočkal
Rozhodčí: Trska – Nádvorník, Dorotík
Počet diváků: 621
27. Papalele
29. Zálešák
47. Papalele
65. Haala
Babka – Lehoczki, Srubek, Janoščín (C), Helešic – Čejka (84. Turanjanin), Zálešák (84. Mužík), M. Novák, Štěpánek (89. Lacík), Papalele – Sy (90+4. Búkasí).
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Farka – Pešek (59. Šelicha), Čermák (C) – J. Vlček (46. Ogiomade), Miška (59. Lopatář), Křehlík (84. Faleye) – Křivánek (59. Omotoye).
Ciupa – Fabiánek, Pejša, Darmovzal, Brož.
Slavata – Kočí, Hošek, M. Lacko, D. Matoušek, Alkasim.
35. Janoščín
13. Farka, 19. Čermák, 32. J. Vlček, 75. Křehlík
Rozhodčí: Vokoun – Hurych, Dohnálek
Počet diváků: 2011
38. Do Marcolino
46. Fantiš
Borek – Čoudek, Al-Brakí, Jeřábek (C) – Fulnek, Samek, Pospíšil, Harazim – Navrátil, Al-Mušajfrí, Adediran.
Grigar – Ullman, Peterka (C), Březina, F. Novotný – Kodad, D. Richter – Osaghae, Moulis, Fantiš – Do Marcolino.
Holý, Kašík – Štěrba, Fomba, D. Toula, Sedlák, Osei, Kosek, Vukadinović, Švancara.
Němec – Čítek, Kuta, Goj, D. Černý, Vondrášek, Idumbo, Diarra, Emmer.
27. Pospíšil
42. Březina
Rozhodčí: Michal Panský – Petr Kotalík, Michal Pfeifer