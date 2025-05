V pěti utkáních, které stihli v Opavě do povodně, získali fotbalisté Slezského FC osm bodů. V dalších deseti „domácích“ jen 14. I to byl důvod, proč do předposledního kola národní ligy bojovali o záchranu.

„Nemohu říct, že je to ztracené, ale zatím nemáme jistotu, že příští sezonu začneme doma, na Městském stadionu v Opavě,“ řekl předseda představenstva SFC Opava Tomáš Hůlovec.

S novým trávníkem potíže nejsou. Ten odborníci položí na přelomu května a června. Kolem bude výběhový umělý trávník.

„Máme luxusní čas, aby se koberec chytil, ale problém je se zázemím v hlavní tribuně. Tam se pořád objevují nějaké další práce a problémy s technickým stavem,“ upozornil Hůlovec. „Vyvíjí se to týden po týdnu, ale start doma nestihneme.“

Příští ročník národní ligy začne třetí víkend v červenci.

„Teoreticky bychom doma neodehráli ještě dva zápasy, ale v průběhu podzimu se do Opavy určitě vrátíme,“ prohlásil Hůlovec. „A troufám si tvrdit, že když ne na celou, tak na většinu podzimní části.“

Ve hře je možnost, že by Opavští úvodní dvě kola příští sezony sehráli u protivníků. Doma by hráli až první srpnový víkend.

„Jsme v kontaktu s Ligovou fotbalovou asociací, s Tomášem Bártou (výkonným ředitelem). Musím ocenit jejich přístup. Uvědomují si, že jsme opravdu v těžké situaci, takže jsou připraveni dát nám i nějaké výjimky, čehož si hodně vážíme,“ řekl Tomáš Hůlovec.

S čím jsou podle něj největší problémy?

„Hlavní budova s tribunou už něco pamatuje. Objevují se tak další věci, které během prvotního ohledání budovy nebyly zřejmé,“ odpověděl Hůlovec. „Teď jsme třeba udělali sondy do podlahy, do zdí, furt bojujeme s vlhkostí, případně s nějakou špatnou izolací, což prodlužuje harmonogram prací.“

Opavský stadion slouží od roku 1973, přičemž stavbaři ho postavili na místě původního hřiště DSV Troppau, což byl předchůdce nynějšího klubu.

Hůlovec nedokáže odhadnout přesné náklady na opravu stadionu. „Nehledě na to, že to všechno jde za městem, protože jde o jeho majetek. My jsme tam v nájmu,“ uvedl šéf klubu. „Co vím, tak jde o částku mezi třiceti a čtyřiceti miliony korun. Záležet bude i na tom, na kolik přijdou nynější vícepráce.“

Opavští zatím nevyčíslili, o jakou částku ztrátou domácího prostředí přišli.

Pohled na zatopený fotbalový stadion v Opavě.

„Přestože jsme od LFA (Ligové fotbalové asociace) dostali jednorázovou pomoc ve výši jednoho a půl milionu korun a na transparentní účet nám přispěli i fanoušci, naše rozpočtová bilance je minusová,“ řekl Hůlovec.

Klub přišel o příjmy z prodeje občerstvení, ze vstupného.

„A to se vůbec nebavím o sportovní stránce, kdy jsme vlastně celou sezonu hráli venku,“ upozornil Tomáš Hůlovec. „Nechci ale naše výkony házet jen na povodně, ale rozhodně tato sezona nebyla jednoduchá.“