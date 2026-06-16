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Opavu povede ve druhé lize trenér Habanec, Prostějov přebírá Pilný

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  13:45
Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec, jiného účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Oba nové trenéry představilo vedení soutěže na svých sociálních sítích.

Ústecký kouč Svatopluk Habanec. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Habanec se do Slezska přesunul po konci v Ústí nad Labem a coby nástupce Jana Navrátila podepsal smlouvu na dva roky, oznámil opavský klub.

Přivedl si s sebou asistenta Vladimíra Bekra i donedávna aktivního brankáře Tomáše Grigara. S ústeckým týmem Habanec obsadil čtvrté místo, Opava byla sedmá.

„Hledali jsme zkušeného trenéra, který dobře zná prostředí druhé ligy, a to trenér Habanec přesně splňuje. Věříme, že jeho zkušenosti, autorita a herní koncepce nám pomohou a navážeme na podzimní část uplynulé sezony,“ řekl předseda představenstva Martin Latka.

Bohuslav Pilný pozoruje hru.

Habanec, jenž koučoval v nejvyšší soutěži Slovácko a Zbrojovku Brno, se těší na novou výzvu. „A jsem rád, že mohu být součástí Opavy. Slezský FC má skvělé fanoušky, kteří jsou dlouhodobě jednou z největších předností klubu, a věřím, že pro nás budou v nadcházející sezoně důležitým dvanáctým hráčem,“ uvedl.

Trenérskou změnu oznámil také čtrnáctý Prostějov. Sportovního ředitele Jiřího Balcárka v roli dočasného kouče nahradil Pilný, jenž naposledy vedl jiný druholigový celek Vlašim, a to do loňského prosince.

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