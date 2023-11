Trenér Brožek sledoval v Nigérii fotbalové talenty. Možná i pro opavský klub

Takže se Opavští mohou těšit na zajímavé posily? „Nehledám talenty vyloženě pro Opavu, ale pokud se někdo výrazný objeví, klub ho bude chtít a dohodneme se na tom, tak to vyjít může,“ nevyloučil kouč.

„Spíše jde o to, abych nevypadl z takového toho cyklu vědění. Bral jsem to jako poznávací zájezd. Byl jsem tam za partnery, s nimiž jsem dlouhodobě v kontaktu. Jde o to, abych je jednou za čas navštívil a podíval se na hráče, viděl, co je nového.“

Brožek už dříve objevil mimo jiné Senegalce Abdallaha Simu, který se přes Táborsko a Slavii Praha dostal do Velké Británie, kde nyní působí v Glasgow Rangers.

Vraťme se ale do národní ligy, v níž je Opava s 21 body devátá. Velkým úspěchem je však postup do jarního čtvrtfinále MOL Cupu.

Jsou Opavští spokojeni?

„S pohárem ano. V lize vzhledem k tomu, kolik jsme měli nahraných bodů čtyři kola před koncem podzimu, tak ne. Ale jelikož jsme se minulou sezonu jen zachraňovali a máme více než dvacet bodů, tak to ano,“ odpověděl Brožek.

Dodal, že jen těžko si někdo mohl myslet, že po předešlé nevydařené sezoně bude Slezský FC hned bojovat o postup.

„Navíc při rotaci, která v kádru byla, a v této době, kdy probíhá převod majoritních akcií. Klub bude řídit někdo jiný (než město, které je současným vlastníkem – pozn. red.),“ uvedl Miloslav Brožek.

„Je to turbulentní doba a my ji musíme v uvozovkách přežít. Pak se budou nastavovat nové pořádky, ale to neznamená, že nemáme ambice a že jsme nemohli být lepší. Je dobře, že jsme se posunuli do středu tabulky, ale je škoda, že nejsme ještě výš.“

Brožka mrzí, že pokaždé, když prohráli, tak jen o gól. „Proč, na to mám svůj názor, ale nechci ho prezentovat na veřejnosti.“

Jak se tým přes zimu změní, zatím neví. „Teprve na začátku prosince budeme mít s vedením hodnotící schůzku, která určí ráz zimní přípravy a jara.“

Trenér by každopádně rád mužstvo doplnil o obránce.