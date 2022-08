Máme jeden z nejpracovitějších týmů, ujišťuje opavský kapitán Janoščín

„Je dobře, že další zápas hrajeme tak brzy. Hlavně se musíme vyvarovat chyb, které jsme ve Varnsdorfu udělali. V Opavě bychom chtěli opět vybudovat naši pevnost. Z našeho stadionu se body vozit nebudou,“ burcuje opavský obránce Jiří Janoščín, který je od této sezony nový kapitán mužstva.

Jak jste roli kapitána po Janu Žídkovi, jenž šel do Karviné, přijal?

Honza je legenda zdejšího klubu, velká ikona, miláček fanoušků. Být kapitánem je obrovská zodpovědnost, ale stejné to je v každém týmu. Kapitán by měl jít příkladem, měl by hlavně mladým, kterých máme hodně, ukázat správnou cestu, jak by se fotbal měl dělat. Věřím, že to vše v sobě mám a že našemu mladému mužstvu pomůžu.

Má omlazené opavské mužstvo na to, aby šlapalo jako v minulé sezoně, kdy se probojovalo do baráže o první ligu?

Má. Nejsou tady mladí kluci, kteří si jen chtějí odbýt práci na hřišti, zabalit to a jít pryč. Kluci jsou pracovití, makají na sobě. Mohu říct, že zatím jsem v nejpracovitějším týmu, v jakém jsem kdy byl. Jako jeden z těch starších hráčů se mezi těmi kluky cítím mladší.

Opava nevyhlásila útok na postup. Je nyní pro klub prvořadé vybudovat z mladých hráčů silné mužstvo?

Už minulou sezonu se budovat začalo s tím, že by se za dva tři roky mohlo zkusit o postup zabojovat. Ale před letní přípravou jsme se s trenérem smáli, že zase skládáme nové mužstvo. Věřím, že se to povedlo. Nebudu říkat, že chceme opět do baráže, ale doufám, že budeme mít co nejlepší výsledky, což si zaslouží i fanoušci. Ti musejí vidět, že bojujeme.

Odešli vám dva nejlepší střelci, Matěj Helešic do Pardubic a Denis Darmovzal do Mladé Boleslavi. Bude problém je nahradit?

Určitě to bude problém. Ukázaly nám to i přípravné utkání, v nichž jsme měli mraky šancí, ale gólů jsme tolik nedávali. Na druhou stranu nemusíme řešit, co některé jiné celky, které se do šancí ani nedostanou. Každopádně by bylo na začátku sezony ještě pozitivnější, kdybychom věděli, že z deseti příležitostí umíme sedm proměnit.

Takže v koncovce se ukazuje nezkušenost vašich hráčů?

Je to jedna z věcí. Musíme se naučit střílet góly v trénincích, a když to půjde, tak se to promítne i do mistrovských zápasů.

Budete muset góly střelců, kteří vám odešli, nahradit týmovou hrou?

Nebude to o jednom hráči, který by nám nastřílel patnáct gólů za sezonu. Musí to na sebe vzít více kluků. Máme sílu ze standardních situací. Je tady Adam Rychlý, který by nějaké góly ze standardek mohl dát. Máme útočníky Rataje, Kramáře a Dolečka, kteří by se o góly měli nějak podělit. A bude to i na krajních hráčích, tam jsou Šigut, Ščudla a Janjuš.

Vy jste patřil ke krajním hráčům. Od minulé sezony se ale objevujete na postu stopera. Čím to?

Minulou sezonu jsme po šesti kolech hledali optimální složení týmu, obrany. Trenér mě vyzkoušel na stoperu před pohárem s Mladou Boleslaví, ale hrával jsem to už i předtím v Třinci. Zůstal jsem tam a je to post, který mi sedí nejlépe. I vzhledem k systému, kterým chceme hrát – tvořit, a ne jen odkopávat balony.