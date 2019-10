Opavští fotbalisté 430 minut nedali gól. Bídnou sérii protáhli v poháru

„Holt jsem to nedal. Co na to říct...“ povzdechl si opavský útočník Václav Juřena. „Jsme teď v takové situaci, že nám to nepadá už ani z takových šancí. Je to furt dokola.“

Zato Jan Chramosta naskočil do hry až v 97. minutě a trefil se hned dvakrát. „Ještě že bylo prodloužení. Jinak bych se na hřiště zase nedostal. Aspoň že dávám góly,“ řekl Chramosta.

„Honza mě teď má trochu v klinči, protože jsem mu nedával moc šancí. Ale i když nenastupuje tak často, je to profík,“ podotkl jablonecký trenér Petr Rada.

Opavský trenér Alois Grussmann ocenil hráče za přístup, za pracovitost a bojovnost. „Ale znovu jsem zklamaný z toho, že jsme plonkovní. Nedáme gól, což nás sráží,“ řekl Grussmann, jemuž asistoval František Metelka, jelikož Josef Dvorník si plnil povinnosti při studiu profesionální trenérské licence.

Kouč je přesvědčený, že od včerejšího výkonu se Opavští mohou odrazit v lize, v níž už dvanáct kol nevyhráli. „V těch klucích to je. Jen potřebují pořád pracovat a zkvalitňovat se,“ uvedl Grussmann.

Petr Rada oproti ligovému zápasu s Teplicemi (4:1) vyměnil v základu jen dva hráče. Naproti tomu Alois Grussmann po debaklu 0:4 se Slováckem nechal v sestavě pouze tři – Simerského, Žídka a Juřenu.

„Změny se vyplatily, i když jsme některé hráče šetřili,“ uvedl Grussmann. Připustil, že fotbalisté, kteří včera nastoupili, si řekli o místo v sestavě. „Helebrand, Stáňa i Juřena, přestože ten hrál i minule, ale ne tak, jak bych si představoval. Také Řezníček hrál dobře, Souček, ti kluci to dneska odmakali, byť jsme nebyli odměněni góly. Snad to přijde.“

Nejbližší duel čeká Opavské v neděli, kdy v 15. kole první ligy hostí od 17.00 pražskou Spartu.