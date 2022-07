Byť opavští fotbalisté výrazně omladili kádr, doufají, že uspějí

„Darmovzal je v Mladé Boleslavi, Žídek v Karviné, Didiba ve Zlíně, Helešic v Pardubicích a brankář Digaňa v Olomouci. Celba je zatím bez angažmá,“ vyjmenoval ztráty opavský sportovní manažer Jaroslav Kolínek. Dodal, že naproti tomu přišli jen tři noví hráči – brankář Lumír Číž z Baníku Ostrava, záložník Radim Dostál z Hlučína a ukrajinský útočník Danyil Doleček z Chomutova.

„Ještě máme dvě místa otevřená, jednáme o útočníkovi a krajním hráči. Uvidíme, zda je přivedeme, abychom zkvalitnili kádr, abychom byli úspěšní,“ řekl Kolínek.

„Mužstvo se opět hodně obměnilo. Bude zcela jiné. Odešly nám hlavně zkušenosti. Jediný z mladých je pryč Darmovzal,“ upozornil opavský trenér Roman West. „V minulé sezoně jsme strádali ohledně gólových útočníků. Měli jsme dva věkem ještě dorostence, takže nejlepšími střelci byli záložníci Helešic s devíti a Darmovzal se sedmi góly. A ti odešli.“

Kouč upozornil, že mužstvo je opravdu hodně mladé.

„Těší mě zapojení mladých hráčů, kteří dozrávají, do hry. Na nich chceme stavět. Věkovým průměrem bychom měli patřit mezi nejmladší týmy ve druhé lize,“ uvedl Lukáš Petřík, který je od pondělka novým předsedou představenstva Slezského FC Opava.

„Třicátníka nemáme a ze střední generace jen Jiřího Janoščína a Miloše Kopečného,“ uvedl West. „V přípravě jsem ale na hráčích viděl hladovost, dravost, pracovitost, je tam soudržnost. Svým způsobem bude náš tým možná i lepší než loni. Teď jde o to, abychom do sezony přenesli to, co jsme předváděli v přípravě.“ Nový opavský kapitán Jiří Janoščín je přesvědčený, že mužstvo má svou tvář. „Moc nových hráčů nepřišlo, což je na jednu stranu dobře, protože kabina fungovala. Máme mladší tým, ale není to vůbec špatné,“ řekl Janoščín.

Opavští budou nově své domácí zápasy hrát v pátek od 18.00. „Slibujeme si od toho především větší návštěvy fanoušků,“ prohlásil Lukáš Petřík.